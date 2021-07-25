Новости

Россиянки потерпели первое поражение на Олимпиаде по баскетболу 3х3 16:38
Названы регионы, где больше всего пациентов с психическими расстройствами 16:16
Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом Хорватии 16:12
Путин поздравил спортсменку, завоевавшую первое для России золото в Токио 16:03
Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм амурскому министру 15:53
Французский шпажист Каннон стал олимпийским чемпионом Игр в Токио 15:48
Финансовая грамотность россиян повысилась во время пандемии 15:30
Звезды "Ходячих мертвецов" хотят сыграть родителей Бэтмена 15:20
Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 14:59
Синоптик пообещал москвичам жару и "стену залповых ливней" в конце июля 14:58
Брат и сестра Абэ завоевали золотые медали в дзюдо на Олимпиаде в Токио 14:50
Теннисист Рублев рассказал об угрозах в свой адрес после поражений 14:40
Толстой заявил о необходимости внедрить Стандарт безопасных выборов в Москве 14:31
Эксперты дали прогнозы по ценам на авиабилеты 14:11
Шойгу открыл барельеф в честь победы в Чесменском сражении 14:09
Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры 13:53
Талибы призвали мир помочь Афганистану в борьбе с коронавирусом 13:43
В параде в сирийском Тартусе участвовали 9 кораблей и судов ВМФ России 13:33
Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения 13:23
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла команде Польши 13:21
Видео: "Человек-паук" и "Бэтмен" устроили драку в лондонском магазине 13:19
Рублев не смог выйти во второй круг теннисного турнира Олимпиады 13:19
Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта 13:11
Площадь пожаров в Карелии превысила 11 тысяч гектаров 13:10
В Чехии назвали терроризмом кражу стрелочного указателя американцем в РФ 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
25.07.2021 15:30
Рубрика: Экономика

Финансовая грамотность россиян повысилась во время пандемии

Текст: Евгения Думанская

Пандемия вынудила россиян повышать свою финансовую грамотность, поскольку возникла необходимость использовать новые сервисы, выяснил банк "Русский стандарт" в ходе опроса своих клиентов.

Минфин намерен интегрировать элементы финграмотности от детсадов до вузов

Как показал опрос, 46,7% считают свой уровень финансовой грамотности высоким. В прошлом году такой ответ дали только 10,5% респондентов. Как считают аналитики, это объясняется "вызовами нового времени". Из-за пандемии многим пришлось осваивать онлайн-сервисы и другие дистанционные каналы.

Эксперты отметили, что в 2018 году во время аналогичного опроса 27,8% респондентов оценили свой уровень экономической грамотности как высокий. Это связывают со стабильностью - в спокойное время люди увереннее чувствуют себя в финансовых вопросах, поэтому и выше оценивают свои знания.

Большинство опрошенных - 49,6% оценили свой уровень финансовой грамотности как средний, передает РИА Новости со ссылкой на исследование. Низкий уровень отметили 3,7% - это стало самым минимальным значением за все время проведения опросов. В прошлом году свои финансовые знания оценили как низкие 18,2% респондентов.

Экономика Финансы

Главное сегодня

Севастополь 10-й день подряд обновляет антирекорд по COVID-19
За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах
Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов