Финансовая грамотность россиян повысилась во время пандемии

Пандемия вынудила россиян повышать свою финансовую грамотность, поскольку возникла необходимость использовать новые сервисы, выяснил банк "Русский стандарт" в ходе опроса своих клиентов.

Как показал опрос, 46,7% считают свой уровень финансовой грамотности высоким. В прошлом году такой ответ дали только 10,5% респондентов. Как считают аналитики, это объясняется "вызовами нового времени". Из-за пандемии многим пришлось осваивать онлайн-сервисы и другие дистанционные каналы.

Эксперты отметили, что в 2018 году во время аналогичного опроса 27,8% респондентов оценили свой уровень экономической грамотности как высокий. Это связывают со стабильностью - в спокойное время люди увереннее чувствуют себя в финансовых вопросах, поэтому и выше оценивают свои знания.

Большинство опрошенных - 49,6% оценили свой уровень финансовой грамотности как средний, передает РИА Новости со ссылкой на исследование. Низкий уровень отметили 3,7% - это стало самым минимальным значением за все время проведения опросов. В прошлом году свои финансовые знания оценили как низкие 18,2% респондентов.