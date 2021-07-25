Фото: Как работают криминалисты Следственного комитета РФ

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

В этот день в 1713 году в ходе судебной реформы Петра I была основана следственная канцелярия Михаила Ивановича Волконского, ставшая первым вневедомственным следственным органом, к компетенции которого было отнесено расследование наиболее опасных преступлений, посягающих на интересы государства. В 2013 году по инициативе Следственного комитета РФ учрежден профессиональный праздник всех следователей страны - День сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается 25 июля. Этот день установлен постановлением Правительства от 27 августа 2013 года № 741.

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