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25.07.2021 21:00
Рубрика: В мире

Главный турецкий инфекционист вновь призвал ограничить въезд россиян

Текст: Константин Волков

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан снова выступил с призывом ограничить въезд россиян в страну на фоне роста заболеваемости коронавирусом, об этом он написал в своем Twitter.

Фото: Alexxx Malev/flickr.com
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Джейхан подчеркивает, что 24 июля суточный прирост новых случаев заболевания в Турции достиг максимума с 12 мая и составил 12 321 случай.

Также главный инфекционист считает необходимым ускорить вакцинацию (на сегодня 36,2 процента турецкого населения вакцинировано двумя дозами), строго соблюдать масочный режим и меры социального дистанцирования.

Призыв ограничить въезд именно россиян объясняется тем, что из России на турецкие курорты приезжают больше всего отдыхающих. Как отметил несколько дней назад губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи, ежедневно в аэропорт города Анталья прибывает 50-60 тысяч иностранных туристов, их них порядка 40 процентов - из России. Так, например, 17 июля в аэропорту Антальи приземлились 386 рейсов, из них 105 из России, 68 из Германии и 44 с Украины.

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