Грузы из Азии в Европу и обратно пойдут по Северному морскому транзитному коридору

Круглогодичная навигация на всем протяжении Северного морского пути станет возможной уже в 2030 году, а еще через пятилетку грузооборот на этом маршруте достигнет 160 миллионов тонн. Такие прогнозы сделаны в рамках международного форума "День Арктики", который состоялся в Санкт-Петербурге.

Он проведен по инициативе госкорпорации "Росатом", когда наша страна председательствует в Арктическом совете. И президент России в своей телеграмме, адресованной участникам и гостям "Дня Арктики", призвал укреплять взаимодействие между соседями в этом глобальном регионе, сообща реализовывать инфраструктурные, научные, природоохранные проекты. "Уверен, что только сообща мы сможем превратить Арктический регион в пространство мира, сотрудничества и взаимного доверия", - подчеркнул Владимир Путин.

В 2020 году вся российская Арктика стала особой экономической зоной с льготным экономическим режимом, напомнил вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, в зонах с преференциями Арктического региона зарегистрировано уже 128 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 300 млрд рублей. Для исследования дна на трассах Северного морского пути и в более высоких широтах будут модернизированы три гидрографических судна и строятся пять новых.

А госкорпорация "Росатом" совместно с международной логистической компанией DP World (Дубай, Объединенные Арабские Эмираты) уже в этом году приступит к проектированию судов ледового класса и наземной инфраструктуры для Северного морского транзитного коридора (СМТК). Соглашение о таком сотрудничестве подписано в рамках "Дня Арктики". Планируется создать совместное предприятие. При этом DP World инвестирует в различные логистические проекты в России 2 миллиарда долларов США, часть из них пойдет на арктическую линию.

- Для нас это в первую очередь бизнес. Создавая условия для реализации проекта, мы исходим из возвратности и окупаемости инвестиций, - пояснил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, отвечая на вопрос "РГ" об экономических преимуществах нового евроазиатского транзита. - Но мы понимаем, что в одиночку не справимся с организацией трансконтинентального транспортного коридора. Поэтому ключевым для нас становится партнерство во всех смыслах этого слова. Прежде всего - с российскими компаниями, поскольку мы должны обеспечить не только качественное ледовое сопровождение, но и безопасность, а также комфортную управленческую среду на гораздо большей территории, чем собственно Севморпуть. Речь идет о пространстве от Владивостока до Мурманска с развитием проекта как вглубь России, так и в Западную Европу.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Александр Емельяненков

Не менее важно и зарубежное партнерство, отметил Алексей Лихачев. Контейнерные перевозки - глобальный бизнес со своими правилами. И, как любой бизнес, он стремится к оптимизации, то есть к поиску более выгодных и коротких путей.

- По целому ряду операций Севморпуть, по сравнению с его альтернативами, дает двукратную экономию с точки зрения времени и эффективности доставки грузов. Это подтверждает огромный интерес, который проявляют к новому маршруту транспортные компании. Надо еще учитывать тенденции постковидного развития мировой экономики. Очевидно стремление к репатриации производства, то есть к возврату технологических цепочек и продуктов на территорию тех стран, где они зарождались. А любое движение производств приводит к кратному увеличению товарооборота, а значит - мировых перевозок. Существующие логистические пути просто не будут справляться с возрастающим товаропотоком, - прогнозирует руководитель госкорпорации.

160 миллионов тонн - такой грузооборот прогнозируют на Севморпути к 2035 году

Главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем считает, что северный транзитный проект появился "в очень правильное время":

- Весь мир ищет новый транспортный маршрут. Затраты на контейнерные перевозки сильно возросли. Если раньше отправка контейнера в США стоила 6-7 тысяч долларов, то сейчас - 30 тысяч. И надо еще постараться найти пустой контейнер...

Доставка грузов по СМП дешевле, короче и эффективнее, чем по другим маршрутам, считает топ-менеджер DP World. И приводит резоны: путь из Лондона в Токио по Севморпути составляет 13 тысяч км, а через Суэцкий канал - 20 тысяч. К тому же эпидемия поставила под угрозу экспорт из Китая. Все ищут новые возможности стать ближе...

- И кто, как не Россия, их может дать? - восклицает Султан Ахмед Бин Сулайем.

Да, в развитие Северного морского транзитного коридора придется вложить очень много средств. И его компания вместе с "Росатомом" готова участвовать в проекте, готова вкладывать в него свои финансы и усилия. Как было заявлено, первые грузы из Азии в Европу и обратно пойдут по этому удлиненному Севморпути в 2025 году. А сама идея такого транзитного коридора была представлена еще в 2019-м.

- Она заключалась в том, что в восточной и западной точках нашей страны формируются два транспортно-логистических хаба для перевалки грузов, которые приходят на фидерных судах из европейских и азиатских портов, - пояснила директор по развитию бизнеса госкорпорации "Росатом" Екатерина Ляхова. - Затем они перегружаются на суда ледового класса и отправляются по Севморпути в порт-хаб на другом его конце, откуда фидерные суда доставят их в точку назначения.

За два года "Росатом" с участием международных экспертов провел анализ всех составляющих - от типов судов до мест размещения хабов. В итоге ключевыми точками коридора выбрали Белокаменку в Мурманской области и Владивосток. На развитие этих транспортно-логистических узлов и пойдут средства международного инвестора. Для СМТК начинают проектировать суда арктического класса вместимостью до 6 тысяч 20-футовых контейнеров.

Ключевыми точками коридора выбрали Белокаменку в Мурманской области и Владивосток. Нашелся и глобальный партнер, который поверил в СМТК

Будущее нового маршрута во многом зависит от решения другой важной задачи - открытия круглогодичной навигации по Севморпути. По словам Алексея Лихачева, уже успешно проводятся сверхпоздние рейсы в январе и феврале, а также сверхранние - в мае-июне. Осталось научиться ходить по этому маршруту в марте и апреле.

- Уверен, что новый "шелковый путь" из Азии в Европу для мировой экономики появится к 2030 году, - полагает глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

При этом в "Росатоме" подчеркивают, что контейнерные перевозки - это проект не только коммерческий, но и во многом социальный.

- Есть разные мерила успешности: грузы, инвестиции, доходы. Мы надеемся, что наша совместная деятельность качественно улучшит жизнь людей в российских регионах Арктики и в тех странах, которые примут участие в проекте, - заключил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Досье "РГ"

Напомним: госкорпорация "Росатом" наделена правами единого инфраструктурного оператора Северного морского пути. А компания DP World обеспечивает торговые перевозки по всему миру через глобальную сеть, которая состоит из 129 подразделений в 55 странах. Сейчас по Севморпути перемещается за год 30-33 миллиона тонн грузов. К 2024-му ставится задача увеличить грузопоток до 80, к 2030-му - до 110 миллионов тонн. А еще за пятилетку - прибавить еще 50 миллионов. Задача, что называется, на вырост. Но в "Росатоме" и его дочерней компании "Атомфлот" не считают такие рубежи Полюсом недостижимости. И базируется такая уверенность на развитии атомного ледокольного флота - только он может обеспечить гарантированную навигацию на всем протяжении Севморпути, включая его восточное плечо с тяжелыми льдами. Уже в этом году к действующим атомным ледоколам "50 лет Победы", "Ямал", "Арктика", "Таймыр" и "Вайгач" может присоединиться "Сибирь". А в очереди за ней на Балтийском заводе строятся "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Летом прошлого года на новом судостроительном комплексе "Звезда" в Приморском крае заложен головной корпус суперледокола "Лидер", который обещает стать самым мощным ледокольным судном в мире.