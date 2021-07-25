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25.07.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Юрист разъяснил, какие изменения ждут плательщиков алиментов

Текст: Ольга Игнатова
Перечень видов доходов, с которых могут взыскиваться алименты, предлагается расширить.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство РФ подготовило новый перечень видов зарплаты и иных доходов, с которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей (документ есть в распоряжении "Российской газеты").

Фото: iStock
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- Главное изменение предлагаемого расширенного перечня касается доходов, получаемых с имущества, - пояснила "Российской газете" суть планируемых нововведений адвокат Любовь Киселева. - Ранее доходом признавалась лишь сдача имущества в аренду и с полученных средств взыскивались алименты. Также взысканию подлежали суммы, полученные вследствие предпринимательской деятельности. Например, если гражданин систематически приобретал и продавал жильё с целью получения дохода. С точки зрения налогового законодательства любая продажа имущества является доходом, но, по семейному законодательству, это требовалось доказать в судебном порядке. Теперь данный пункт дополнен и звучит следующим образом: "Удержание алиментов производится с доходов от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества". То есть де-факто продажа квартиры также будет считаться доходом и с вырученных средств будут взыскиваться алименты без необходимости предоставления дополнительных доказательств.

Второе изменение - алименты предлагают не взыскивать с выплат в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. "Простыми словами - алименты не будут взыскиваться с доходов граждан, которые стоят на учёте в службе занятости, и малоимущих, которым выплачиваются различные пособия. Ранее вопрос о взыскании алиментов с данных сумм решался индивидуально в судебном порядке", - добавляет юрист.

Как отмечает Киселева, данные пункты можно было внести в существующее аналогичное постановление, но возникал риск путаницы. "Существующее постановление, в котором есть полный список доходов для взыскания алиментов, неоднократно дополнялось и изменялось, многие пункты удалялись, из-за чего навигация по нормативному акту затруднительна. В новом перечне изложены все актуальные на сегодняшний день доходы, с которых можно или нельзя взыскивать алименты", - уточнила адвокат.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Разводы и алименты

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