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25.07.2021 08:00
Рубрика: Общество

Как правильно подготовить ребенка к вакцинации от коронавируса

Текст: Ирина Краснопольская, Наталья Лебедева
Вакцинация подростков от коронавируса мало чем отличается от обычной прививки. Никакой особой подготовки не требуется, но надо обязательно записаться на прием к своему педиатру и следовать его рекомендациям. О том, как правильно подготовить своего ребенка к вакцинации от коронавируса, да и к любой другой прививке, "РГ" рассказала академик РАН, заведующая кафедрой факультетской педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, президент Союза педиатров России, главный внештатный специалист детства Минздрава России по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова:

- Давайте сначала определим, кто должен быть вакцинирован в первую очередь. Это подростки 15-17 лет, а также дети с тяжелой хронической патологией, которые на серьезной иммуносупрессивной терапии.

Фото: iStock
Почему 69 процентов родителей против вакцинации своих детей от коронавируса

Как подготовиться к прививке? У нас педиатров подход всегда один. Первое. Мы должны убедиться в том, что, если у ребенка есть хроническое заболевание, оно под контролем и нет острых проявлений болезни. Естественно, сдается ПЦР, оценивается состояние носоглотки, измеряется температура. Второе. Никаких специальных анализов перед вакцинацией мы не рекомендуем. Но если педиатр заменит, что ваш ребенок очень бледный, он обязательно порекомендует сдать клинический анализ крови, чтобы посмотреть число лейкоцитов, гемоглобин и т.д. Если заметит какие-то другие симптомы, назначит и другие анализы. Главное правило для родителей: прийти с ребенком на осмотр к педиатру, удостовериться, что состояние здоровья под контролем, и тогда можно идти на вакцинацию.

Что касается аллергии, то, как правило, дети-аллергики переносят вакцинацию хорошо, если родители слушают врача и делают все правильно. И ни в коем случае не надо самостоятельно давать антигистаминные препараты перед прививкой. Это миф. Лекарства даем после прививки и только в том случае, если появились аллергические проявления. Обо всем этом подробно написано на сайте Союза педиатров России, где есть специальный раздел для родителей.

Полный текст интервью с Лейлой Намазовой-Барановой о том, как вакцинация подростков от коронавируса, еще не начавшись, обросла мифами и напугала родителей, читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

Общество Здоровье Общество Семья и дети Вакцинация от коронавируса РГ-Видео

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