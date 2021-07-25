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25.07.2021 19:02
Рубрика: Экономика

Коллекторам могут оставить право требовать долги по квартплате

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
Водоканалы обратились в правительство с просьбой не запрещать коллекторам заниматься долгами за жилищно-коммунальные услуги. Минстрой поддержал эту позицию, сообщила Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ).
Без коллекторов коммунальщикам придется создать свои службы по возврату задолженности. Фото: Станислав Красильников / ТАСС Без коллекторов коммунальщикам придется создать свои службы по возврату задолженности. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Без коллекторов коммунальщикам придется создать свои службы по возврату задолженности. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Запрет на уступку долгов за ЖКУ коллекторам был введен еще летом 2019 года. Ранее, как отмечали разработчики соответствующего закона, в ряде регионов были случаи применения коллекторами грубых и внеправовых средств воздействия на граждан при взыскании таких долгов. Однако компании из сферы ЖКХ нашли способы обойти эту формулировку.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Как качество коммунальных услуг могут повысить через тарифы

Практика показала, что они заключают с коллекторами посреднические договоры, в том числе агентские договоры и договоры комиссии. В связи с этим весной 2020 года в Госдуму был внесен еще один проект поправок в Жилищный кодекс. Предлагается ввести прямой запрет для коммунальных организаций заключать с коллекторами любые договоры, направленные на возврат просроченной задолженности за ЖКУ. ­Также под запретом будет наделение их этими полномочиями через выдачу доверенности. Подобные сделки будут признаваться ничтожными. Кроме того, законопроектом уточнялись отношения жителей с новой управляющей организацией при ее смене и усиливалась защита персональных данных. "Законопроект концептуально поддержан минстроем, минюстом и Федеральной службой судебных приставов", - отмечалось в пояснительной записке к документу.

В мае нынешнего года законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

Однако в июне РАВВ обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой инициировать поправки в этот законопроект, сохраняющие возможность заключения договоров, направленных на возврат просроченной задолженности с физлиц. Жесткое ограничение на использование коллекторов приведет к дальнейшему росту задолженности перед организациями водопроводно-канализационного хозяйства, сделает невозможным реализацию их производственных и инвестиционных программ. Это, в свою очередь, приведет к ухудшению качества питьевой воды, росту числа аварий, нарушению очистки сточных вод. "Создание дополнительных подразделений и штатных единиц в организациях водопроводно-канализационного хозяйства для обеспечения деятельности по возврату просроченной задолженности является значительно более затратным, чем использование услуг соответствующих специализированных организаций", - отмечалось в письме. Все это приведет либо к необходимости увеличения тарифов для населения, либо (с учетом ограничений на рост платы за ЖКУ для населения) к снижению затрат водоканалов на производственные и инвестиционные программы. Общая задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги в пик пандемии достигала 625 млрд рублей, отмечали авторы письма.

В ответ на письмо минстрой сообщил, что, учитывая сложившуюся широкую практику деятельности информационно-расчетных центров, которые от имени поставщиков и управляющих организаций производят как расчеты с потребителями, так и взыскание долгов, полный запрет на взыскание задолженности третьими лицами приведет к отрицательным последствиям (опять же к необходимости каждой УК или РСО создавать свои службы по возврату задолженности и, соответственно, к росту тарифов).

Клишас прокомментировал возможность взыскания коллекторами долгов по ЖКХ

Минстрой подготовил и направил на согласование в другие федеральные органы власти проект поправок правительства к законопроекту, отмечается в письме ведомства. В нем предлагается все же оставить возможность заключения договоров с коллекторами по возврату долгов за ЖКУ, но только при условии включения их в госреестр юрлиц, у которых деятельность по возврату долгов является основной. На запрос "Российской газеты" министерство к моменту подписания этого номера в печать не ответило.

625 миллиардов рублей составила общая задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги на пике пандемии

Необходимо запретить коллекторам заниматься долгами за жилищно-коммунальные услуги, считает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, однако необходимо одновременно развивать другие механизмы. "Например, большие долги за ЖКУ могут быть вписаны в кредитную историю богатым собственникам элитной недвижимости, которые систематически пренебрегают оплатой коммунальных услуг, - считает он. - Сейчас этот механизм не распространен - не ясны основания передачи информации о размере долга и его длительности".

Если ограничиться только запретами, то у коммунальных организаций не останется досудебных способов взыскания долгов, а судебные издержки могут быть дороже самого долга, отмечает эксперт. "Проблема в том, что складывается впечатление, будто коллекторы и организации ЖКХ выступают заодно, - добавляет Склянчук. - На самом деле первым выгодно, чтобы должники были, а вторым - чтобы задолженности не было вовсе, но она постоянно образуется и суммарно уже много лет превышает 1 трлн руб­лей".

Между тем

Минфин выделит дополнительное финансирование на решение проблем обманутых дольщиков. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в Instagram.

Сейчас в стране насчитывается еще около 80-100 тысяч обманутых дольщиков, чьи проблемы не решены, сообщил вице-премьер. "Цифра плавающая, плюс-минус 10%", - отметил он. Планируется, что все решения по обманутым дольщикам должны быть приняты не позже 2023 года.

Ожидается, что в этом году будут приняты решения по более чем 50% обманутых дольщиков. "Нам пока на следующий год не хватает денег. С минфином договорились, что дополнительное финансирование будет выделено", - сообщил Хуснуллин. Когда деньги будут выделены, решение вопросов по дольщикам будет ускорено. "Но проблем здесь пока еще много", - подытожил вице-премьер.

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