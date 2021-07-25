Коллекторам могут оставить право требовать долги по квартплате

Запрет на уступку долгов за ЖКУ коллекторам был введен еще летом 2019 года. Ранее, как отмечали разработчики соответствующего закона, в ряде регионов были случаи применения коллекторами грубых и внеправовых средств воздействия на граждан при взыскании таких долгов. Однако компании из сферы ЖКХ нашли способы обойти эту формулировку.
Практика показала, что они заключают с коллекторами посреднические договоры, в том числе агентские договоры и договоры комиссии. В связи с этим весной 2020 года в Госдуму был внесен еще один проект поправок в Жилищный кодекс. Предлагается ввести прямой запрет для коммунальных организаций заключать с коллекторами любые договоры, направленные на возврат просроченной задолженности за ЖКУ. Также под запретом будет наделение их этими полномочиями через выдачу доверенности. Подобные сделки будут признаваться ничтожными. Кроме того, законопроектом уточнялись отношения жителей с новой управляющей организацией при ее смене и усиливалась защита персональных данных. "Законопроект концептуально поддержан минстроем, минюстом и Федеральной службой судебных приставов", - отмечалось в пояснительной записке к документу.
В мае нынешнего года законопроект был принят Госдумой в первом чтении.
Однако в июне РАВВ обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой инициировать поправки в этот законопроект, сохраняющие возможность заключения договоров, направленных на возврат просроченной задолженности с физлиц. Жесткое ограничение на использование коллекторов приведет к дальнейшему росту задолженности перед организациями водопроводно-канализационного хозяйства, сделает невозможным реализацию их производственных и инвестиционных программ. Это, в свою очередь, приведет к ухудшению качества питьевой воды, росту числа аварий, нарушению очистки сточных вод. "Создание дополнительных подразделений и штатных единиц в организациях водопроводно-канализационного хозяйства для обеспечения деятельности по возврату просроченной задолженности является значительно более затратным, чем использование услуг соответствующих специализированных организаций", - отмечалось в письме. Все это приведет либо к необходимости увеличения тарифов для населения, либо (с учетом ограничений на рост платы за ЖКУ для населения) к снижению затрат водоканалов на производственные и инвестиционные программы. Общая задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги в пик пандемии достигала 625 млрд рублей, отмечали авторы письма.
В ответ на письмо минстрой сообщил, что, учитывая сложившуюся широкую практику деятельности информационно-расчетных центров, которые от имени поставщиков и управляющих организаций производят как расчеты с потребителями, так и взыскание долгов, полный запрет на взыскание задолженности третьими лицами приведет к отрицательным последствиям (опять же к необходимости каждой УК или РСО создавать свои службы по возврату задолженности и, соответственно, к росту тарифов).
Минстрой подготовил и направил на согласование в другие федеральные органы власти проект поправок правительства к законопроекту, отмечается в письме ведомства. В нем предлагается все же оставить возможность заключения договоров с коллекторами по возврату долгов за ЖКУ, но только при условии включения их в госреестр юрлиц, у которых деятельность по возврату долгов является основной. На запрос "Российской газеты" министерство к моменту подписания этого номера в печать не ответило.
Необходимо запретить коллекторам заниматься долгами за жилищно-коммунальные услуги, считает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, однако необходимо одновременно развивать другие механизмы. "Например, большие долги за ЖКУ могут быть вписаны в кредитную историю богатым собственникам элитной недвижимости, которые систематически пренебрегают оплатой коммунальных услуг, - считает он. - Сейчас этот механизм не распространен - не ясны основания передачи информации о размере долга и его длительности".
Если ограничиться только запретами, то у коммунальных организаций не останется досудебных способов взыскания долгов, а судебные издержки могут быть дороже самого долга, отмечает эксперт. "Проблема в том, что складывается впечатление, будто коллекторы и организации ЖКХ выступают заодно, - добавляет Склянчук. - На самом деле первым выгодно, чтобы должники были, а вторым - чтобы задолженности не было вовсе, но она постоянно образуется и суммарно уже много лет превышает 1 трлн рублей".
Минфин выделит дополнительное финансирование на решение проблем обманутых дольщиков. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в Instagram.
Сейчас в стране насчитывается еще около 80-100 тысяч обманутых дольщиков, чьи проблемы не решены, сообщил вице-премьер. "Цифра плавающая, плюс-минус 10%", - отметил он. Планируется, что все решения по обманутым дольщикам должны быть приняты не позже 2023 года.
Ожидается, что в этом году будут приняты решения по более чем 50% обманутых дольщиков. "Нам пока на следующий год не хватает денег. С минфином договорились, что дополнительное финансирование будет выделено", - сообщил Хуснуллин. Когда деньги будут выделены, решение вопросов по дольщикам будет ускорено. "Но проблем здесь пока еще много", - подытожил вице-премьер.