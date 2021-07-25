Курс биткоина превысил 34 тысячи долларов

Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье 25 июля поднялась выше 34 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance.

По состоянию на 18:48 мск воскресенья биткоин рос в цене на 1,2% - до 34,24 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина растет на 0,99% за последние сутки до 34 232 долларов.

Ранее на этой неделе стоимость биткоина упала ниже 30 тысяч долларов. Так, криптовалюта падала в цене на 6,7% - до 29,56 тысячи долларов.