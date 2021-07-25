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25.07.2021 14:05
Рубрика: В мире

Макрон о беспорядках из-за пропусков: "Не бывает свободы без обязательств"

Текст: Константин Волков

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что "моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого", и что "свободы без обязательство не существует".

Фото: Getty Images
Во Франции заработала система санитарных пропусков

Такое заявление он сделал в ходе визита во Французскую Полинезию, комментируя прошедшие во Франции 17 и 24 июля манифестации против введения санитарных пропусков - документов с информацией о вакцинировании, перенесенном коронавирусном заболевании или негативном тесте ПЦР. Напомним, власти Франции приняли закон, по которому без таких пропусков будет закрыт вход в большинство общественных мест и в междугородний транспорт. В настоящее время законопроект в первом чтении уже одобрен Сенатом Франции с некоторыми поправками, и теперь его рассматривает смешанная парламентская комиссия. Ожидается, что он начнет действовать с 15 сентября (изначально планировалось начать с 30 августа, но Сенат предложил дать двухнедельную отсрочку). Главная цель законопроекта о санитарных пропусках - ускорить процесс вакцинации в стране.

Масштабные протесты прошли во многих городах, а в Париже и Лионе они сопровождались беспорядками и погромами под лозунгами "Нет санитарной диктатуре".

"Никакая свобода не может существовать без обязательств. Свободы, когда я ничего никому не должен, не существует. Это фикция, люди сами себя обманывают. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Она основывается на взаимных обязанностях", - заявил Макрон.

Он также отметил, что "если вы не хотите вакцинироваться, а завтра заразите вашего отца, мать или меня, значит, я стану жертвой вашей свободы, в то время как у вас есть возможность себя защитить и меня защитить. Возможно, у вас будет тяжелая форма заболевания, вы попадете в больницы. И весь медперсонал должен будет вас лечить, и, возможно, он должен будет перенести запланированные операции во имя вашей свободы. Это не свобода. Это называется безответственностью и эгоизмом".

Также Макрон пообещал "отвечать на сомнения терпением, убеждением, сопровождением".

В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса РГ-Фото

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