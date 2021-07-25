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25.07.2021 23:11
Рубрика: Культура

Максимов: "Приеду к обеду" Екатерины Рождественской - уютная книга

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий, режиссер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
Скажу честно: мне очень нравится писать колонки для "Российской газеты". И дело не в том, что впервые за мою, довольно длинную журналистскую работу здесь вообще ничего не правят. Но, по сути, колонка - это что такое? Публичный дневник жизни. А это важно... Раз в неделю замедлить бег и, как писал замечательный Саша Аронов: "Остановиться, оглянуться..."

Колонки - они по-разному рождаются. Эта родилась из моего желания, типа мечты: написать книгу о встречах с разными знаменитыми людьми. Годков мне немало. Встреч, как вы понимаете, было тоже ничего себе - и благодаря профессии моей, и благодаря тому, что я родился в писательской семье и детство прошло неподалеку от тех, кого теперь называют классиками советской литературы. Дай, думаю, погляжу, как о жизни своей пишут другие. И купил я книгу Екатерины Рождественской "Приеду к обеду". Это не мемуары - мемуары уже у нее были, по-моему. Это книжка воспоминаний. Открыл я содержание и сразу увидел пять фотографией автора. На первом же развороте. Ну, дальше так и пошло: фотографий автора немерено. "Как-то нескромно", - подумал я. Но на этом не остановился и стал размышлять дальше. "А вообще публичные люди могут быть скромными? - думал я о себе. - Это скромно: ставить спектакль, как бы утверждая: "Дорогие люди! Вы заплатили деньги, чтобы потратить два часа своего времени, дабы посмотреть на то, что я тут нафантазировал?" Или когда я работаю телеведущим в программе "Наблюдатель" и снова как бы утверждаю: "Я сейчас буду час говорить с разными людьми, а вы будете смотреть и не пожалеете", - это скромно?

Человек, который делится с городом и миром своими мыслями, по определению не может быть скромным

Если говорить обо мне лично, то я и скромных девушек не особо люблю, потому что, как правило, в этом случае скромность равна закомплексованности. Но то дело субъективно. Человек же, который делится с городом и миром своими мыслями, по определению не может быть скромным. Екатерина Рождественская - человек, без сомнения, умный, и если она печатает так много фотографий себя - значит, она в этом видит смысл. Чем дальше я читал книгу, тем больше понимал, какой именно.

Рождественская неслучайно дала своей книге подзаголовок "Мои истории с моей географией". Ключевое слово - "мои". Принципиально субъективный взгляд - тем и интересен. Знаете, на что более всего похожа "Приеду к обеду"? На разговор на кухне, сидят люди и беседуют. Поэтому так и нужны фотографии, чтобы мы не потеряли собеседницу, чтобы мы видели ее в тех местах, которые она описывает.

У этой книги есть множество достоинств, но два главных. Во-первых, она хорошо написана. Ярко, зримо и спокойно. В своем повествовании автор не выпячивает себя, старается не делать каких-то мудреных выводов. Вот, скажем, история про поездку на Алтай. И, как бы между прочим, Рождественская пишет, что, оказывается, после смерти Шукшина его мать, пережившая сына на четыре года, писала умершему сыну письма! Екатерина приводит одно из них. Зачем тут комментарии? Слезы и так не сдержать.

Второе, главное достоинство автора - взгляд. Внимательный и добрый. Именно такой, какого сегодня очень не хватает. Рождественской интересно все то, о чем она пишет. Ей интересен мир и люди. Не так важно - это великий гений Резо Габриадзе или совсем неизвестный житель российской глубинки. Для нее мир - повод для того, чтобы удивляться и восторгаться. По-своему детский и этим замечательный взгляд.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Рождественская может, например, долго и, что особенно удивительно, интересно описывать... дождь в Лондоне. Точнее, дожди. Они все разные и по-разному называются. Или, скажем, среди трав и цветов она способна ощущать "запах такой, что будит внутри все остатки настоящести, неиспорченности и тихого счастья". Представляете? Екатерина Рождественская - очень внимательный житель нашего мира. И нас, других жителей, приучает к этой внимательности. Не приведи Господи, не назиданиями, а примером: собственным неравнодушным взглядом.

"Приеду к обеду" - книга про путешествия и еду. И то и другое удивляет автора, и это удивление передается нам. Например, в книге присутствует целая Инструкция по разделке французского сыра. Оказывается, это наука, которую я - любитель сыра - осваивал с удовольствием. А пирог в Швейцарии называется "холера". Потому что он появился в те времена, когда бушевала эта жуткая болезнь. Дважды был в Швейцарии, а этого не знал. Рождественская узнала.

"Приеду к обеду" - уютная книга. Читая ее, ты погружаешься в добрый, красивый и - да, уютный мир

Есть и рецепты. Мало. Хотелось бы побольше. Должен признаться, что я, с одной стороны, очень люблю поесть (что видно по моей, условно говоря, фигуре), а с другой - терпеть не могу готовить. Но рецепты Рождественской читать интересно, потому что они просты. Хотя и необычны. Больше всего меня поразило, что, оказывается, можно запекать цыпленка в чесночном молоке. Сразу захотелось попробовать.

Знаете, что я вам скажу? В нашем несущемся, вечно куда-то бегущем мире нам всем не хватает уюта. Уюта вообще много не бывает. Так вот "Приеду к обеду" - уютная книга. Читая ее, ты погружаешься в добрый, красивый и - да, уютный мир. Мир, в котором хорошо и увлекательно. Ты словно беседуешь с интересным собеседником про всякое-разное, но обязательно доброе и занятное.

Я понимаю, почему книги Екатерины Рождественской пользуются успехом у читателя. Потому что они создают тот мир, которого нам всегда не хватает.

Да, не так это и просто - писать про себя. Тут надо обязательно видеть других, и видеть по-своему, так, как другие часто не умеют.

Трудно? Да. Но есть у кого учиться.

Культура Литература Колонка Андрея Максимова

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