Между США и Польшей разгорается конфликт из-за оппозиционного телеканала

Вашингтон усиливает давление на Варшаву из-за польского телеканала, принадлежащего американской Discovery. Но власти Польши готовы пойти на конфликт с США ради того, чтобы контролировать оппозиционное ТВ.

Еще в начале июля депутаты правящей партии внесли в польский сейм проект поправок к закону о радио и телевидении, в пояснении к которому говорилось, что компании, находящиеся на территории Польши, не могут контролироваться организациями не из Евросоюза. В документе поясняется, что это необходимо для того, чтобы контрольные пакеты польских СМИ не попали в руки государств, представляющих "серьезную угрозу национальной безопасности". В действительности речь идет о компании из страны, которую поляки называют своим главным союзником - США.

По словам собеседников "РГ" - журналистов оппозиционного информационного телеканала TVN24, этот законопроект направлен конкретно против них. 26 сентября истекает срок действия разрешения на вещание канала, в 2018 году купленного американским гигантом Discovery. Сделка на сумму в 14,6 миллиарда долларов состоялась три года назад только после того, как ее одобрили в Брюсселе, причем условием для этого одобрения было то, что вещатель не поднимет абонентскую плату. И многие эксперты считают, что целью Еврокомиссии в этом случае была принудительная поддержка демократии в Польше. После того как к власти в этой стране пришла правоконсервативная партия "Закон и справедливость", сотни журналистов в государственных СМИ были уволены или вынуждены уйти "по собственному желанию". Именно телеканал TVN стал прибежищем для многих из них. И то, что им владеет американская компания, связывает польским властям руки. Но для достижения своих внутренних целей партия "Закон и справедливость" готова на все, в том числе на конфликт с заокеанским союзником.

"Власти хотят не продлить разрешение на вещание, а потом вынудить американцев продать контрольный пакет акций и получить возможность влиять на то, что показывает TVN24", - поясняет собеседник "РГ". Но в случае, если они заблокируют вещание канала, Discovery обратится в суд и отсудит у Польши миллиарды долларов.

Более того, и принятие поправок в закон о радио и телевидении не поможет, ведь в 1990 году Польша и США подписали соглашение о взаимных инвестициях, которое гарантирует отсутствие в Польше дискриминации в отношении американского бизнеса. А американская администрация традиционно очень жестко отстаивает интересы своих предпринимателей. Первым высказался исполняющий обязанности посла Соединенных Штатов Бикс Алиу. "США с растущим беспокойством наблюдают за процедурой продления разрешения на вещание TVN и новым законодательством в области СМИ", - написал он 8 июля в Twitter. На следующий день в том же духе выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. А в конце прошлой недели в Польшу приехал советник Госдепартамента США Дерек Чолле и недвусмысленно дал понять, что этот вопрос интересует президента Джо Байдена. Выступая в эфире того самого TVN24, Чолле сказал, что компании из его страны направляют в Польшу очень крупные инвестиции, и "если лицензия телеканала не будет продлена, это будет иметь последствия" для будущих вложений со стороны США в польскую экономику.