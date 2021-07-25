Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта

Помимо основных симптомов инфаркта, есть и другие признаки, которые далеко не все связывают с сердечными проблемами, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он напомнил, что чаще всего признаками инфаркта являются боль за грудиной, одышка, потливости и слабость. Но есть и неявные симптомы: боль в шее, плече или челюсти, изжога, вздутие живота, спутанность речи.

Как отметил Мясников, такие симптомы являются довольно распространенными, и не всегда говорят о проблемах с сердцем, поэтому важно учитывать факторы риска.

"Если вы попали к врачу, ваша смертность - три-шесть процентов, если не попали вовремя, ваша смертность - 33 процента. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Так, к факторам риска относятся: наследственность, курение, высокий уровень холестерина или сахара в крови, гипертония, ожирение, отсутствие физической активности и возраст - для мужчин это более 45 лет, для женщин - свыше 50. Есть и другие риски развития инфаркта.

Как подчеркнул Мясников, особенно опасна ситуация, когда у человека сразу несколько факторов риска.

Сердечно-сосудистые заболевания уже давно сохраняют лидирующую позицию в рейтинге причин смерти по всему миру - по данным ВОЗ, они ежегодно уносят более 17,5 миллиона жизней. При этом медики считают, что около 80% инфарктов и инсультов можно предотвратить.