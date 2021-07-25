Михаил Мишустин призвал активнее информировать граждан о вакцинации

Чтобы эффективно противостоять коронавирусу и прогнозировать эпидемиологическую ситуацию, регионы должны наращивать тестирование населения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, глава кабмина считает, что важно также рассказывать гражданам о значении прививки, отвечать на любые вопросы, чтобы не было сомнений в необходимости вакцинации.

Ситуация с инфекцией в стране остается напряженной, считает председатель правительства. "Необходимо продолжать тестирование на выявление инфекции. К сожалению, эта работа не везде ведется на достаточном уровне, есть отстающие регионы", - констатировал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала те регионы, которые по состоянию на пятницу не соблюдали минимальный уровень: Ненецкий автономный округ, Псковская и Смоленская области, Башкортостан и Чувашия. "Это не позволяет своевременно выявлять больных, инфицированных и своевременно локализовывать распространение инфекции, что в дальнейшем ведет к ее росту, росту этого распространения", - заметила она.

"Сегодня самым эффективным способом защитить себя от коронавируса остается вакцинация, - считает Мишустин. - Своевременно сделанная прививка помогает обезопасить себя и окружающих от заболевания и его последствий". В целом по стране за последнее время темпы вакцинации выросли почти в два раза. Ситуация по регионам тем не менее очень разная, заметил премьер. "Очень важно рассказывать людям о необходимости сделать прививку, о том, какие препараты есть в наличии, отвечать на интересующие вопросы, чтобы у них не оставалось сомнений", - указал глава кабмина на необходимость более широкого информирования граждан.

Рост заболеваемости на прошлой неделе сохранялся в 57 регионах, стабилизация - в 17 и снижение - в 10 регионах, сообщила Попова. В Москве заболеваемость снизилась на треть. Максимальный рост - более чем на 20 процентов - наблюдался в Ставропольском крае, Томской, Астраханской областях, Адыгее и Еврейской автономной области. Темпы по стране хоть и сокращаются, но прирост все же сохраняется. "На сегодняшний день в медицинских организациях под наблюдением находится 897 тысяч человек, из них 78 процентов получают помощь в амбулаторных условиях", - рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Своевременно сделанная прививка помогает обезопасить себя и окружающих от заболевания и его последствий

Количество граждан, получивших первый компонент вакцины против коронавируса, приближается к 35 миллионам, сообщил глава минздрава. "Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на два миллиона человек. Это с каждым днем приближает нас к достижению цифр коллективного иммунитета", - заявил он. В три раза и более увеличили темпы вакцинации в Москве, Тверской, Смоленской, Тульской областях, Краснодарском крае. Наиболее высокие результаты по вакцинации отмечены в Москве, Чечне, Московской, Тульской, Белгородской областях и ряде других. По поручению премьера полностью развернута вакцинальная сеть для достижения коллективного иммунитета на уровне 80 процентов.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на одну особенность эпидситуации, вызванную сезоном отпусков. Во многих странах, куда наши граждане любят ездить на отдых, наблюдается рост заболеваемости. "Среди всех заболевших COVID-19 в Российской Федерации доля вернувшихся с курортов из зарубежных стран и из Российской Федерации на сегодняшний день пока не превышает 1 процента, - заявила Попова. - Но за три недели мы видим следующую динамику. Если три недели назад эта доля составляла 0,4 процента, то сегодня это уже 0,7 процента. Это не абсолютные числа, это именно доля из числа заболевших". "Сегодня для безопасного отдыха на курортах Российской Федерации, за рубежом необходимо быть защищенным, - предупредила главный санитарный врач. - Очень важно, собираясь в отпуск, помнить о том, что человек должен быть полностью иммунизирован, иметь сформировавшийся поствакцинальный иммунитет".

Между тем

Госуслуга по поступлению в вуз

Михаил Мишустин поручил доработать сервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг, чтобы через него можно было подавать документы для поступления на все программы высших учебных заведений, включая платные места. Минобрнауки и минцифры дан срок до 1 апреля 2022 года.

Официально

Российские регионы смогут привлечь бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры по ставке три процента на срок не менее 15 лет. Правила предоставления займов утвердил премьер-министр. Возврат кредита начинается с третьего года после получения. Для получения бюджетного инфраструктурного займа региону необходимо пройти отбор проектов. Федеральные средства могут быть потрачены, в частности, на проектирование, строительство или реконструкцию коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, на приобретение городского транспорта и ряд других задач. В правительстве ожидают, что к 2024 году выдадут регионам таких займов на 500 миллиардов рублей.