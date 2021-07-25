Минфин выделит допфинансирование на решение проблем дольщиков

Минфин выделит дополнительное финансирование на решение проблем обманутых дольщиков. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в Instagram.

Сейчас в стране насчитывается еще около 80-100 тысяч обманутых дольщиков, чьи проблемы не решены, рассказал вице-премьер. "Цифра плавающая, плюс-минус 10%", - отметил он. Планируется, что все решения по обманутым дольщикам должны быть приняты не позже 2023 года.

Ожидается, что в этом году будут приняты решения по более чем 50% обманутых дольщиков. "Нам пока на следующий год не хватает денег. С Минфином договорились, что дополнительное финансирование будет выделено", - сообщил Хуснуллин. Когда деньги будут выделены, решение вопросов по дольщикам будет ускорено. "Но проблем здесь пока еще много", - подытожил вице-премьер.