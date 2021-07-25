Надежда Павлова: Я воспринимаю Донну Анну как очень сложный образ

Оперная программа Зальцбургского фестиваля в этом году откроется 26 июля премьерой "Дон Жуана" Моцарта в постановке итальянского режиссера и художника Ромео Кастеллуччи. Музыкальным руководителем выступит маэстро Теодор Курентзис вместе со своим хором и оркестром MusicAeterna. В партии Донны Анны на фестивале дебютирует российская сопрано Надежда Павлова. Певица рассказала "Российской газете" о том, как справляется с волнением в руках режиссера, которого считает гениальным.

Вы дебютируете на Зальцбургском фестивале в партии Донны Анны в "опере опер", как называл "Дон Жуана" Гофман. Чувствуете космичность ситуации?

Надежда Павлова: Знаете, я в это время живу в режиме четкой и точной работы, включаю определенный автопилот, поэтому не даю себе возможности об этом задумываться. Для меня очень важно выдать максимальный результат, выполнить то, что хотят от меня два художника. Подруги мне звонят и говорят: "Надька, ты представляешь, ты же была в Петрозаводске, а теперь в Зальцбурге!" Ну и что? Я везде работаю с одинаковой ответственностью. Иначе не могу, потому что получаю кайф от самого процесса постановки, создания чего-то нового, когда я могу размышлять вместе с режиссером. Вот это важнее.

Но ваши подруги правы, вы действительно оказались в "витрине" мировой оперной индустрии, на пике моды. Сегодня - слово за вами.

Надежда Павлова: Ну, вот не хочу об этом думать. Думаю только о том, что мне повезло. И в России, и в мире - огромное количество великолепных, очень талантливых певиц, но в нашем деле огромное значение имеют везение и работоспособность. Я благодарю Бога за каждый момент, который был в моей жизни.

С Теодором вы уже исполняли эту партию?

Надежда Павлова: Да, и здесь это будет уже, можно сказать, третий заход.

То есть вы чувствуете себя как рыба в воде в этой опере?

Надежда Павлова: Я бы так не сказала. Каждый раз получается как первый: всегда волнующе, всегда новые идеи, эмоции. Тем и интересна эта работа.

Имеете в виду работу с дирижером или режиссером?

Надежда Павлова: В первую очередь, с режиссером. Но здесь работа происходит параллельно - и с дирижером и с режиссером. Идеальный вариант для них обоих, но для артиста это сложно, потому что концентрация должна быть максимальной, перед тобой стоит тысяча задач. Рядом с дирижером и режиссером находятся еще и коуч по языку, ассистент дирижера, концертмейстер, очень много людей, которые нас направляют и, скажем так, наполняют. Я предпочитаю отдать себя в руки режиссера, чтобы он смог выразить через мое тело и голос то, что хочет нарисовать.

Получается почти по Питеру Гринуэю. Что же рисует Кастелуччи?

Надежда Павлова: Кстати, "нарисовать" - это очень точное определение по отношению к нему. По моим наблюдениям, он работает именно как художник, создает картину. Я чувствую себя инструментом - кисточкой или краской. И я чувствую, что каждый раз от репетиции к репетиции появляется новый штрих. Сначала он вместе с нами находится на сцене, дает определенные задачи, а потом отходит очень далеко и смотрит оттуда как выглядит картина. На твоих глаза происходит чудо создания нового полотна. Я получаю огромное удовольствие от работы с ним, потому что поняла одну вещь: он - гений.

Это вы сейчас осознали?

Надежда Павлова: Нет, я поняла это в Перми, когда мы делали "Жанну д'Арк на костре" Онеггера. Очень важно, что мы существуем в диалоге, я могу предложить Ромео что-то свое, ему многие вещи нравятся, он их принимает.

Какой он видит вашу героиню?

Надежда Павлова: Его трактовка образа Донны Анны оказалась очень неожиданной. Но до премьеры по контракту я не могу разглашать подробности. Когда два года назад я приезжала в Зальцбург и гуляла с подругой из хора MusicAeterna, ее узнавали на улице. К ней подходили и говорили: "Вы же из этого хора! Спасибо вам большое!" Так вот, меня после премьеры не будут узнавать на улице. Тот образ, который создал Ромео, мне поможет хорошо воплотить все то, что я чувствую в этой героине. Мне очень близка его трактовка этой героини, я тоже ее так вижу. Мы совпали с режиссером. Я воспринимаю Донну Анну как очень сложный образ, ее раздирают очень противоречивые эмоции. Конечно, она жаждет Дон Жуана, в то же время она испытывает боль и переживает трагедию от потери отца, зная, что человек, которого хочешь больше всего, виновен в смерти человека, которого любила больше всего. Очень сложно воплощать этот амбивалентный образ, в котором борются две очень сильных эмоции - страсть, любовь и чувство вины. Очень интересно Ромео видит пару Оттавио и Донна Анна, так что готовьтесь.

Миф о Дон Жуане исследуется давно. Пишут и о том, что все его бравые похождения отнюдь не от силы, а, наоборот, - от слабости. Как вы относитесь к главному герою?

Надежда Павлова: Мне очень жаль Жуана как-то по-матерински, по-человечески, у меня нет к нему никакой ненависти, этот герой вызывает у меня только приятные эмоции, симпатию. Его хочется обнять, пожалеть, успокоить. Он так и не нашел идеальной женщины, но любил всех женщин, с которыми оказывался рядом, был готов дарить себя всем без остатка. Без Дон Жуана нет смысла. Может быть, я так считаю, потому что сама - мама сына? Все женщины стервы, все мальчики хорошие?

Какая атмосфера царит сегодня в Зальцбурге?

Надежда Павлова: Постепенно сложный период пандемии отступает, это ощущается, все работает. Погода прекрасная, хочется гулять и дышать. Но меры предосторожности неукоснительно соблюдаются, бесконечные тесты сдаются. В спектакле на сцене задействовано огромное количество людей. Вот вам еще спойлер.

Звезды попадаются?

Надежда Павлова: Мы начинаем первые, здесь уже с 17 июня. Остальные подъедут попозже.

Справка "РГ"

Оперная программа Зальцбургского фестиваля-2021:

"Тоска" Пуччини. Дирижер Марко Армилиато, режиссер-постановщик Михаэль Штурмингер. Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Людовик Тезье.

"Осуждение Фауста" Берлиоз. Дирижер Ален Антиноглу. Ильдар Абдразаков, Элина Гаранча, Чарльз Кастроново

"Электра" Р.Штраус. Дирижер Франц Вельзер-Мёст, режиссер-постановщик Кшиштоф Варликовски. Таня Ариане Баумгартнер, Аушрине Штундите, Асмик Григорян, Кристофер Мальтман.

"Так поступают все" Моцарт. Дирижер Йоана Малвитц, режиссер-постановщик Кристоф Лой. Эльза Драйзиг, Марианна Кребасса, Богдан Волков, Андре Шуэн.

"Триумф времени и разочарования" Гендель. Дирижер Джанлука Капуано, режиссер-постановщик Роберт Карсен. Чечилия Бартоли, Регула Мюльман, Лоуренс Заззо, Чарльз Уоркман.