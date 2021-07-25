Названа причина смерти продюсера "Миража" и "Ласкового мая" Мускатина

Причиной смерти продюсера Алексея Мускатина, работавшего с группами "Руки вверх!", "Ласковый май", "Мираж" и "Кар-мэн", стал рак крови. Диагноз коллеги уточнил в беседе с РЕН ТВ Андрей Разин.

Мускатин умер в возрасте 59 лет в одной из московских клиник после операции по пересадке костного мозга, деньги на которую для него собирали друзья и соратники по цеху.

"Леша до последних дней чувствовал себя хорошо. У него такая же болезнь, как у моей второй жены (Натальи Лебедевой). Я его подбадривал, но врачи не смогли помочь", - отметил Разин.

По словам продюсера, отечественный шоу-бизнес с уходом Мускатина понес "огромаднейшую потерю", утратив одного из его основателей.

"Алексей был одним из самых первых создателей вообще шоу-бизнеса со мной. Был я, был Саша Мальцев, и был Алексей Мускатин", - заявил Разин.

Помимо названных выше проектов, Мускатин занимался группами "Револьверс" и "Диамант". Организовывал концерты "Машины времени" и "Аквариума". Был директором Сергея Чумакова, Сергея Челобанова и Ирины Салтыковой.