Названа страна с самым большим госдолгом

На сегодняшний день больше других стран должна Япония - госдолг этой страны превышает 200% ВВП, рассказал глава центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

В целом по миру по итогам прошлого года показатель совокупного госдолга к ВВП составил 105%, при этом самый высокий уровень наблюдается у развитых стран: Япония должна 234% своего ВВП, США - 160%, Великобритания - 114%.

Как отметил Наметкин, несмотря на огромные суммы, в ближайшее время проблем с обслуживанием госдолга не предвидится. В частности, этот процесс серьезно упрощается благодаря сохранению крупнейшими в мире регуляторами сверхнизких ставок.

"В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляют 0%, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне в минус 0,1%", - цитирует Наметкина "Прайм".

По мнению эксперта, в нынешних условиях опасения может вызывать разгон инфляции в развитых странах, например, в США потребительские цены выросли на 5,4% в годовом выражении, что может привести к ужесточению монетарной политики ФРС. Однако, как считает Наметкин, американский регулятор вряд ли пойдет на существенные изменения стимулирующей политики.