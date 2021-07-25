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25.07.2021 11:36
Рубрика: Экономика

Названа страна с самым большим госдолгом

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На сегодняшний день больше других стран должна Япония - госдолг этой страны превышает 200% ВВП, рассказал глава центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Фото: JIM WATSON / AFP
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В целом по миру по итогам прошлого года показатель совокупного госдолга к ВВП составил 105%, при этом самый высокий уровень наблюдается у развитых стран: Япония должна 234% своего ВВП, США - 160%, Великобритания - 114%.

Как отметил Наметкин, несмотря на огромные суммы, в ближайшее время проблем с обслуживанием госдолга не предвидится. В частности, этот процесс серьезно упрощается благодаря сохранению крупнейшими в мире регуляторами сверхнизких ставок.

"В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляют 0%, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне в минус 0,1%", - цитирует Наметкина "Прайм".

По мнению эксперта, в нынешних условиях опасения может вызывать разгон инфляции в развитых странах, например, в США потребительские цены выросли на 5,4% в годовом выражении, что может привести к ужесточению монетарной политики ФРС. Однако, как считает Наметкин, американский регулятор вряд ли пойдет на существенные изменения стимулирующей политики.

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