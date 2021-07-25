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25.07.2021 18:40
Рубрика: В мире

Офис Меркель обещает невакцинированным серьезные ограничения

Текст: Константин Волков

Ведомство канцлера Германии считает, что не привитым от коронавируса в Германии "придется столкнуться с серьезными ограничениями в случае роста числа заболевших". Об этом заявил глава ведомства Хельге Браун в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

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По его словам, "вакцинированные определенно будут иметь больше свобод, чем непривитые" и им придется сократить контакты, невзирая на развитую систему тестирования, поскольку "власти обязаны защищать здоровье граждан".

Браун отметил, что посещение ресторанов, кинотеатров, стадионов может оказаться под запретом даже для тех невакцинированных, кто имеет на руках негативные тесты, "поскольку риск слишком велик".

Между тем, эксперты высказывают опасение, что при неблагоприятном развитии событий в конце сентября может быть до 850 заболевших на 100 тысяч жителей, тогда как сейчас их насчитывается 13,5 на 100 тысяч.

Многие политики, включая лидера ХДС Армина Лашета, выступили против подобных ограничений. Лашет, в частности, заявил, что не поддерживает ни обязательную вакцинацию, ни давление на непривитых, и что нынешняя система, при которой у вакцинированных, переболевших и имеющих отрицательный тест есть одинаковые права, кажется ему наилучшей.

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