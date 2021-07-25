Памятник боровшимся с фашизмом казахстанцам установили в Молдавии

На кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" в Молдавии установлен памятник казахстанцам, принимавшим участие в освобождении республики от фашизма. "Части, сформированные в Казахстане, принимали активное участие в боях за освобождение Молдавии. Ряд уроженцев этой страны, а в 40-е годы республики СССР, были удостоены звания Героя Советского Союза", - отметил руководитель международного комитета "Победа" Алексей Петрович в интервью ТАСС.

Монумент открывали представители министерства обороны Молдавии, руководители районной и сельской администраций, активисты прибывшего из Казахстана поискового отряда "Майдан жолы" и поисковики Молдавии, Украины и России. Открытие приурочили к завершению международной поисковой экспедиции, которая собрала в республике отряды из России, Казахстана, Молдавии и Украины. Они вели раскопки в окрестностях мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм". Он был построен у одноименного населенного пункта в излучине реки Днестр в память об 11 тысячах советских солдат, погибших здесь в августе 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции.

По данным молдавского поискового отряда "Август" и Поискового движения России, в Молдавии находятся тысячи неучтенных захоронений времен Великой Отечественной войны, включая братские могилы. Каждый год поисковики откапывают останки десятков солдат. Тех, кого идентифицировать не удается, с почестями хоронят в братских могилах.