Новости

Президент Мексики предложил объявить Кубу объектом Всемирного наследия 22:39
Памятник боровшимся с фашизмом казахстанцам установили в Молдавии 22:08
Самое большое с начала мая число заболевших COVID-19 выявили в Турции 21:59
США продолжат бомбить Афганистан в случае новых наступлений талибов 21:52
На Кубани обнаружили останки девяти солдат, погибших в 1943 году 21:32
Курс биткоина превысил 34 тысячи долларов 21:26
В России создадут 36 лабораторий для выявления новых вирусов 21:23
Главный турецкий инфекционист вновь призвал ограничить въезд россиян 21:00
Депутат Госдумы Гаврилов обозначил угрозу "духовного" ковида 20:21
"Краснодар" разгромил "Урал" в матче первого тура РПЛ 19:48
Минина: Подержав "серебро" в руках, поняла, что счастлива 19:35
В Госдуме предложили добавить графу "национальность" в паспорта 19:20
В детском мультике Disney впервые появится "небинарный" персонаж 18:59
В Забайкалье открылось движение пассажирских поездов по Транссибу 18:45
Офис Меркель обещает невакцинированным серьезные ограничения 18:40
Глава Дона поздравил Коробейникову с бронзовой медалью на Олимпиаде 18:08
Историческую площадку "От парохода до атомохода" открыли в Кронштадте 18:05
Минздрав рассказал, кому не стоит прививаться "ЭпиВакКороной" 17:53
Украинский канал вернул "Сватам" русский язык после шквала критики 17:52
Тайфун "Иньфа" парализовал Шанхай 17:37
Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра 17:12
Вышел трейлер сериала Ридли Скотта в мире "Бегущего по лезвию" 17:08
Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели министра в Приамурье 16:50
Сборная Китая сохранила лидерство после второго дня Олимпиады 16:43
Россиянки потерпели первое поражение на Олимпиаде по баскетболу 3х3 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
25.07.2021 22:08
Рубрика: В мире

Памятник боровшимся с фашизмом казахстанцам установили в Молдавии

Текст: Владимир Емельяненко

На кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" в Молдавии установлен памятник казахстанцам, принимавшим участие в освобождении республики от фашизма. "Части, сформированные в Казахстане, принимали активное участие в боях за освобождение Молдавии. Ряд уроженцев этой страны, а в 40-е годы республики СССР, были удостоены звания Героя Советского Союза", - отметил руководитель международного комитета "Победа" Алексей Петрович в интервью ТАСС.

Монумент открывали представители министерства обороны Молдавии, руководители районной и сельской администраций, активисты прибывшего из Казахстана поискового отряда "Майдан жолы" и поисковики Молдавии, Украины и России. Открытие приурочили к завершению международной поисковой экспедиции, которая собрала в республике отряды из России, Казахстана, Молдавии и Украины. Они вели раскопки в окрестностях мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм". Он был построен у одноименного населенного пункта в излучине реки Днестр в память об 11 тысячах советских солдат, погибших здесь в августе 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции.

По данным молдавского поискового отряда "Август" и Поискового движения России, в Молдавии находятся тысячи неучтенных захоронений времен Великой Отечественной войны, включая братские могилы. Каждый год поисковики откапывают останки десятков солдат. Тех, кого идентифицировать не удается, с почестями хоронят в братских могилах.

В Оренбурге заложили памятник летчику Михаилу Девятаеву
В мире экс-СССР Молдавия Вторая мировая война

Главное сегодня

Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра
Севастополь 10-й день подряд обновляет антирекорд по COVID-19
За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах
Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро