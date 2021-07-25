Патриарх Кирилл наградил митрополита Илариона орденом Сергия Радонежского II степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 55-летием председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона. В четь юбилея и за плодотворную деятельность митрополит Иларион награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.

"Один лишь перечень должностей, которые Вы занимаете ныне, говорит о значимом вкладе в развитие различных сторон современной жизни Русской православной церкви", - пишет патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви.

Глава РПЦ также особо отметил деятельность митрополита на посту ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры, главы редакционного совета журнала Московской патриархии, научно-богословскую работу и музыкальное творчество. Патриарх в поздравлении отметил широкую просветительскую деятельность митрополита Илариона и то, что он всегда доступно и убедительно свидетельствует о "созидающей силе православной веры, о великом историческом, духовном и культурном наследии христианства".

Также митрополит Волоколамский Иларион награжден Орденом святого князя Ростислава первой степени от главы Чешской церкви.

Справка "РГ"

Орден Преподобного Сергия Радонежского был учрежден в 1978 году. Является общецерковной наградой Русской православной церкви, имеет три степени. Выполнен в виде четырехконечного креста, в центре находится круглый медальон с изображением преподобного Сергия Радонежского.