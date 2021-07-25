Перечислены 10 полезных свойств чая с мятой

В рамках проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание" в ведомстве рассказали о пользе, которую приносит организму мятный чай и о том, как его правильно приготовить и пить. Люди использовали мятный чай еще в древности, что подтверждают находки археологов, отмечают в федеральной службе.

Специалисты Роспотребнадзора перечислили проверенные полезные свойства напитка.

1. Помогает пищеварению.

Исследования американских ученых показали, что чашка мятного напитка помогает при изжоге и расстройстве желудка, может уменьшить вздутие живота, боли в животе и метеоризм. Он также способен снимать спазмы кишечника, желчного пузыря и желчных протоков. Расслабляя пищеварительную систему, помогает поддерживать здоровые движения кишечника, то есть препятствует возникновению геморроя. Мятный чай облегчает некоторые симптомы синдрома раздраженного кишечника.

2. Улучшает сон и снимает стресс.

Ментол в листьях мяты перечной - миорелаксант и успокоительное средство, поэтому масло мяты популярно в ароматерапии. Но и теплый мятный чай способствует общему расслаблению.

3. Помогает облегчить головную боль.

Часто головная боль вызвана стрессом, напряженными мышцами шеи и спины. Мята способствует расслаблению, поэтому употребление чая может улучшить состояние. Для большей эффективности пейте чай, лежа в теплой ванне.

4. Поддерживает желчный пузырь и печень.

Мята стимулирует отток желчи из желчного пузыря в печень, чай из нее может помочь облегчить боль и дискомфорт при коликах и спазмах желчного пузыря.

5. Устраняет неприятный запах изо рта.

Мята - незаменимый компонент в зубной пасте, жидкости для полоскания рта, жевательной резинке: сильный аромат и вкус хорошо освежают полость рта и маскируют неприятный запах. Кроме того, листья мяты перечной имеют антибактериальные свойства, поэтому они убивают некоторые бактерии, обеспечивая свежее дыхание.

6. Уменьшает менструальные боли.

Чай с мятой и ромашкой помогает расслабить мышцы живота и уменьшить интенсивность менструальных болей.

7. Помогает при кашле.

При добавлении в горячую воду ментол действует на слизь, которая образуется в дыхательных путях при простуде, облегчая ее удаление. Этот чай также отличная помощь при ангине и сухом кашле.

8. Способствует похудению.

Обнаружено, что сильный аромат мятного чая снижает аппетит, а чашка напитка может подавить тягу к еде и помочь вам чувствовать себя сытым в течение более долгого времени.

9. Помогает от морской болезни и при токсикозе.

Мятный чай оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и общее успокаивающее действие на желудок. Он устраняет такие симптомы, как тошнота, рвота и головокружение, особенно у беременных женщин и тех, кто путешествует по суше, морю или воздуху.

10. Укрепляет иммунную систему.

Мятный чай активизирует работу иммунной системы и обладает антибактериальными свойствами.

Когда лучше пить мятный чай

Ограничений нет: чай из мяты или с ее добавлением к обычному черному или зеленому можно пить утром во время завтрака, за полчаса до обеда или перед сном. Днем напиток поможет снизить аппетит, а вечером - расслабиться и настроиться на спокойный отдых.

Чтобы приготовить напиток, возьмите одну столовую ложку нарезанных свежих листьев мяты, залейте стаканом кипятка. Дайте настояться около пяти минут, процедите листья мяты и пейте.