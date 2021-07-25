Перечислены 10 полезных свойств чая с мятой

Новости

Байден потратил более 2 млрд долларов на разрушение стены Трампа 07:30
Карен Хачанов вышел во второй круг олимпийского турнира 07:09
Бацарашкина могла остаться без олимпийского "золота" из-за "баранки" 07:04
Женская сборная Австралии победила в эстафете с мировым рекордом 06:47
Умер министр цифрового развития и связи Приамурья 06:39
Тысячи людей покинули Манилу после нескольких дней проливных дождей 06:38
В Приморье и на Камчатке прошли морские парады в честь Дня ВМФ 06:26
Глава ОКР Поздняков поздравил Бацарашкину с золотой медалью Токио-2020 06:25
Российские волейболистки проиграли Италии на ОИ-2020 06:13
Охами завоевала золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием 06:05
Трутнев поздравил военнослужащих Дальнего Востока и Арктики с Днем ВМФ 05:49
Сборная России победила Украину в соревнованиях по стрельбе из лука 05:46
Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию 05:41
Из-за обрушения моста на Транссибе нарушилась работа почты 05:36
Пловец Хафнауи принес Тунису первое золото ОИ-2020 05:33
Дальневосточные пограничники отметят День ВМФ на "боевом посту" 05:13
Пловец Калиш завоевал для США первую золотую медаль ОИ-2020 04:55
Рапиристки Дериглазова и Загидуллина вышли в 1/8 финала на Играх в Токио 04:48
Установлено первое пролетное строение разрушенного моста на Транссибе 04:29
В Приморье произошел пожар на базе отдыха 04:04
Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпийских играх 03:55
Вильфанд предупредил о сильных дождях в ряде регионов России 03:32
Аналитик оценил будущее рубля после отказа от доллара 03:22
Хуснуллин: Рассматривается запуск беспилотников на трассе Москва-Петербург 02:39
Трассу Москва-Казань могут продлить до Новосибирска 02:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
25.07.2021 07:00
Рубрика: Общество

Перечислены 10 полезных свойств чая с мятой

Текст: Ирина Невинная
В рамках проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание" в ведомстве рассказали о пользе, которую приносит организму мятный чай и о том, как его правильно приготовить и пить. Люди использовали мятный чай еще в древности, что подтверждают находки археологов, отмечают в федеральной службе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты Роспотребнадзора перечислили проверенные полезные свойства напитка.

Фото: iStock
Диетолог рассказала о пользе сала

1. Помогает пищеварению.

Исследования американских ученых показали, что чашка мятного напитка помогает при изжоге и расстройстве желудка, может уменьшить вздутие живота, боли в животе и метеоризм. Он также способен снимать спазмы кишечника, желчного пузыря и желчных протоков. Расслабляя пищеварительную систему, помогает поддерживать здоровые движения кишечника, то есть препятствует возникновению геморроя. Мятный чай облегчает некоторые симптомы синдрома раздраженного кишечника.

2. Улучшает сон и снимает стресс.

Ментол в листьях мяты перечной - миорелаксант и успокоительное средство, поэтому масло мяты популярно в ароматерапии. Но и теплый мятный чай способствует общему расслаблению.

3. Помогает облегчить головную боль.

Часто головная боль вызвана стрессом, напряженными мышцами шеи и спины. Мята способствует расслаблению, поэтому употребление чая может улучшить состояние. Для большей эффективности пейте чай, лежа в теплой ванне.

4. Поддерживает желчный пузырь и печень.

Мята стимулирует отток желчи из желчного пузыря в печень, чай из нее может помочь облегчить боль и дискомфорт при коликах и спазмах желчного пузыря.

Фото: iStock
Диетолог посоветовала россиянам в жару отдать предпочтение кашам и овощам

5. Устраняет неприятный запах изо рта.

Мята - незаменимый компонент в зубной пасте, жидкости для полоскания рта, жевательной резинке: сильный аромат и вкус хорошо освежают полость рта и маскируют неприятный запах. Кроме того, листья мяты перечной имеют антибактериальные свойства, поэтому они убивают некоторые бактерии, обеспечивая свежее дыхание.

6. Уменьшает менструальные боли.

Чай с мятой и ромашкой помогает расслабить мышцы живота и уменьшить интенсивность менструальных болей.

7. Помогает при кашле.

При добавлении в горячую воду ментол действует на слизь, которая образуется в дыхательных путях при простуде, облегчая ее удаление. Этот чай также отличная помощь при ангине и сухом кашле.

8. Способствует похудению.

Обнаружено, что сильный аромат мятного чая снижает аппетит, а чашка напитка может подавить тягу к еде и помочь вам чувствовать себя сытым в течение более долгого времени.

9. Помогает от морской болезни и при токсикозе.

Мятный чай оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и общее успокаивающее действие на желудок. Он устраняет такие симптомы, как тошнота, рвота и головокружение, особенно у беременных женщин и тех, кто путешествует по суше, морю или воздуху.

Фото: iStock
Ученые назвали замедляющие старение продукты

10. Укрепляет иммунную систему.

Мятный чай активизирует работу иммунной системы и обладает антибактериальными свойствами.

Когда лучше пить мятный чай

Ограничений нет: чай из мяты или с ее добавлением к обычному черному или зеленому можно пить утром во время завтрака, за полчаса до обеда или перед сном. Днем напиток поможет снизить аппетит, а вечером - расслабиться и настроиться на спокойный отдых.

Чтобы приготовить напиток, возьмите одну столовую ложку нарезанных свежих листьев мяты, залейте стаканом кипятка. Дайте настояться около пяти минут, процедите листья мяты и пейте.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Эксперт: Прививка защитит от тяжелых последствий при заражении "гамма"-штаммом
В Приморье и на Камчатке прошли морские парады в честь Дня ВМФ
Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию
Вильфанд предупредил о сильных дождях в ряде регионов России
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела