Новости

В Мордовии произошло ДТП с 3 погибшими и 4 пострадавшими 25.07.2021
Комплексы ПВО "Бук-М2Э" успешно отразили ракетную атаку в Сирии 25.07.2021
Премьер-министр Ирака: Багдаду не нужна помощь США в борьбе с боевиками 25.07.2021
Президент Мексики предложил объявить Кубу объектом Всемирного наследия 25.07.2021
Памятник боровшимся с фашизмом казахстанцам установили в Молдавии 25.07.2021
Самое большое с начала мая число заболевших COVID-19 выявили в Турции 25.07.2021
США продолжат бомбить Афганистан в случае новых наступлений талибов 25.07.2021
На Кубани обнаружили останки девяти солдат, погибших в 1943 году 25.07.2021
Курс биткоина превысил 34 тысячи долларов 25.07.2021
В России создадут 36 лабораторий для выявления новых вирусов 25.07.2021
Главный турецкий инфекционист вновь призвал ограничить въезд россиян 25.07.2021
Депутат Госдумы Гаврилов обозначил угрозу "духовного" ковида 25.07.2021
"Краснодар" разгромил "Урал" в матче первого тура РПЛ 25.07.2021
Минина: Подержав "серебро" в руках, поняла, что счастлива 25.07.2021
В Госдуме предложили добавить графу "национальность" в паспорта 25.07.2021
В детском мультике Disney впервые появится "небинарный" персонаж 25.07.2021
В Забайкалье открылось движение пассажирских поездов по Транссибу 25.07.2021
Офис Меркель обещает невакцинированным серьезные ограничения 25.07.2021
Глава Дона поздравил Коробейникову с бронзовой медалью на Олимпиаде 25.07.2021
Историческую площадку "От парохода до атомохода" открыли в Кронштадте 25.07.2021
Минздрав рассказал, кому не стоит прививаться "ЭпиВакКороной" 25.07.2021
Украинский канал вернул "Сватам" русский язык после шквала критики 25.07.2021
Тайфун "Иньфа" парализовал Шанхай 25.07.2021
Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра 25.07.2021
Вышел трейлер сериала Ридли Скотта в мире "Бегущего по лезвию" 25.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
25.07.2021 22:55
Рубрика: В мире

Премьер-министр Ирака: Багдаду не нужна помощь США в борьбе с боевиками

Текст: Максим Макарычев

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими, заявил, что боевые подразделения США больше не нужны для борьбы с террористами "Исламского государства" ( террористическая организация, запрещенная в РФ) в этой стране. По его словам, график их передислокации будет частью дискуссий с представителями администрации Байдена, которые пройдут в Вашингтоне.

Фото: AFP/AHMAD AL-RUBAYE
США и Ирак договорились о выводе американских войск к концу 2021 года

"Нет необходимости в каких-либо иностранных боевых силах на иракской земле", - сказал Мустафа аль-Кадими в интервью Associated Press, добавив, что силы безопасности и армия Ирака способны защитить страну. Он сказал, что любой вывод американских войск будет основываться на потребностях иракских войск, которые в прошлом году проводили независимые операции против террористической группировки. "Война против "ИГ" и готовность наших войск требует особого графика, и это зависит от переговоров, которые мы проведем в Вашингтоне", - сказал аль-Кадими в интервью, опубликованном в воскресенье. Иракский лидер, который должен встретиться с Байденом в понедельник, сказал, что он обратится к США за помощью в обучении иракских силовиков и сборе разведывательной информации.

По графику к концу года большая часть американских войск может быть выведена из Ирака. В апрельском соглашении между Ираком и США содержится призыв к американским вооруженным силам сосредоточить внимание на обучении иракских войск для борьбы с "ИГ" и начать процесс вывода войск, но его график не установлен. Примерно 2500 американских военнослужащих находятся в Ираке после того, как бывший президент Дональд Трамп приказал сократить их присутствие в прошлом году.

Официальный представитель администрации США сообщил Wall Street Journal, что Белый дом может просто пересмотреть роль американских войск в Ираке, а не сокращать их присутствие. "На самом деле это не корректировка численности, а скорее функциональное уточнение того, что силы будут делать в соответствии с нашими стратегическими приоритетами", - сказал чиновник на условиях анонимности.

В мире Ближний Восток Ирак В мире США Операция США в Ираке

Главное сегодня

Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра
Севастополь 10-й день подряд обновляет антирекорд по COVID-19
За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах
Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро