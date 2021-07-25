Премьер-министр Ирака: Багдаду не нужна помощь США в борьбе с боевиками

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими, заявил, что боевые подразделения США больше не нужны для борьбы с террористами "Исламского государства" ( террористическая организация, запрещенная в РФ) в этой стране. По его словам, график их передислокации будет частью дискуссий с представителями администрации Байдена, которые пройдут в Вашингтоне.

"Нет необходимости в каких-либо иностранных боевых силах на иракской земле", - сказал Мустафа аль-Кадими в интервью Associated Press, добавив, что силы безопасности и армия Ирака способны защитить страну. Он сказал, что любой вывод американских войск будет основываться на потребностях иракских войск, которые в прошлом году проводили независимые операции против террористической группировки. "Война против "ИГ" и готовность наших войск требует особого графика, и это зависит от переговоров, которые мы проведем в Вашингтоне", - сказал аль-Кадими в интервью, опубликованном в воскресенье. Иракский лидер, который должен встретиться с Байденом в понедельник, сказал, что он обратится к США за помощью в обучении иракских силовиков и сборе разведывательной информации.

По графику к концу года большая часть американских войск может быть выведена из Ирака. В апрельском соглашении между Ираком и США содержится призыв к американским вооруженным силам сосредоточить внимание на обучении иракских войск для борьбы с "ИГ" и начать процесс вывода войск, но его график не установлен. Примерно 2500 американских военнослужащих находятся в Ираке после того, как бывший президент Дональд Трамп приказал сократить их присутствие в прошлом году.

Официальный представитель администрации США сообщил Wall Street Journal, что Белый дом может просто пересмотреть роль американских войск в Ираке, а не сокращать их присутствие. "На самом деле это не корректировка численности, а скорее функциональное уточнение того, что силы будут делать в соответствии с нашими стратегическими приоритетами", - сказал чиновник на условиях анонимности.