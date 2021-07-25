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25.07.2021 22:39
Рубрика: В мире

Президент Мексики предложил объявить Кубу объектом Всемирного наследия

Текст: Максим Макарычев

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Куба является "примером сопротивления", и предложил объявить всю карибскую страну объектом Всемирного наследия. Это название обычно используется Организацией Объединенных Наций для увековечивания исторических мест.

Фото: Урбан Андрей / ТАСС
Стоунхендж могут лишить статуса объекта Всемирного наследия

Мексиканский лидер высоко оценил способность Кубы противостоять враждебной политике США с 1959 года. Ранее он заявлял о своем несогласии с санкциями США, ограничивающими торговлю с островом, и сказал, что они должны быть отменены. Лопес Обрадор подчеркнул, что Организация американских государств (ОАГ) должна быть заменена "органом, который является действительно автономным, а не чьим-либо лакеем". Мексика публично не согласна с политикой руководства ОАГ, которое находится под сильными давлением и влиянием Вашингтона, в частности, по отношению к Кубе и роли организации в оказании влияния на политическую ситуацию в таких странах как Боливия, отмечает Associated Press.

Лопес Обрадор выступил на церемонии по случаю 238-летия Симона Боливара, который возглавил борьбу за освобождение нескольких стран Южной Америки от испанского владычества в начале 1800-х годов. На ней также присутствовал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Правительство Мексики заявило, что в воскресенье отправит на Кубу два военных корабля с продовольствием и медицинской помощью. Министерство иностранных дел Мексики уточнило, что на судах будут кислородные баллоны, иглы и шприцы, а также основные продукты питания, такие как рис и бобы.

Напомним, что в четверг администрация США ужесточила санкции в отношении некоторых кубинских чиновников.

Между тем

Сидячая забастовка перед Белым домом и караваны в Вашингтоне и Калифорнии стали частью акций протеста, которые прошли в Соединенных Штатах с требованиям к администрации прекратить блокаду Кубы. После почти месячного марша по стране американцы кубинского происхождения, участвующие в проекте "Пуэнтес-де-Амор", прошли от парка Лафайет к Белому дому, чтобы доставить петицию, которую подписали более 27 тысяч человек, сообщает информационное агентство Prensa Latina. Эти усилия были поддержаны другими группами солидарности с островом, которые также приехали в Вашингтон, в то время как различные акции поддержки проходят в различных частях Америки. Профессор Карлос Лазо, координатор проекта "Пуэнтес-де-Амор", сказал, что в ходе паломничества из Майами в Вашингтон участники акции увидели сильные настроения против блокады среди жителей США.

В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире Северная и Центральная Америка Мексика Отношения между США и Кубой

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