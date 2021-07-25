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25.07.2021 06:28
Рубрика: Общество

Профессор предупредил, с чем есть помидоры опасно для сердца

Текст: Оксана Грибанова

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему не стоит сочетать помидоры и молочные продукты.

"Если раз в неделю вы берете помидоры, берете моцареллу и заливаете их оливковым маслом, то летом в жару это будет то, что вы с удовольствием съедите. Но это не на каждый день. Если вы регулярно едите помидоры или томатную пасту, сочетая это в течение дня с молочными продуктами, то кальций усваивается плохо. Те соли, которые содержатся в томатах, задерживают усвоение кальция. Последний оседает на стенках сосудов", - объяснил Алексей Ковальков.

Фото: iStock
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Материал об этом опубликован на YouTube-канале доктора.

Между тем, избыток кальция вредит сердечно-сосудистой системе. Оседая в организме, он препятствует кровотоку и увеличивает риск сердечного приступа, предупредили исследователи из университета Джона Хопкинса.

Ранее Алексей Ковальков рассказал, что следует убрать молочные и кисломолочные продукты из вечернего меню. В том случае, если вы ужинаете поздно.

"Выпивая стакан молока на ночь, вы получаете 1,5 чайной ложки лактозы - молочного сахара, связанного с выбросом инсулина. И на кисломолочные продукты выделяется инсулин", - отметил диетолог, посоветовав вечером есть в небольших порциях мясо, рыбу или морепродукты с овощами.

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