Пушкин угощает: "Литературное варенье" устроило в Москве чаепитие

День флориста, который в России отметили 24 июля, Государственный музей А.С. Пушкина решил отметить необычно - цветочно-литературным праздником, главным событием которого стало Большое розовое чаепитие, организованное культурологическим проектом "Литературное варенье" Светланы и Олега Колесниковых из Воронежа.

Добраться до уголка Усадебного парка, где на открытом воздухе готовили варенье из лепестков роз и акации и разливали настоянный на донских степных травах чай, можно было с закрытыми глазами - по запаху. Ароматное варенье, душистый чай и уютный дымок из настоящего самовара не дали бы ошибиться.

Помешивая узорчатой керамической ложкой сладкий десерт, Светлана Колесникова рассказывала гостям праздника о проекте, который за несколько лет своего существования объездил не один город и литературную усадьбу. По рецептам, найденным в усадебных архивах, из ягод или фруктов, выращенных в приусадебных садах, авторы проекта готовят литературное варенье прямо на глазах у посетителей. А во время приготовления делятся не только рецептами, но и интересными фактами: например, знаете ли вы, что представляют собой "пушкинские конфеты" (ближайший современный аналог - клюква в сахаре), показателем чего было наличие в варенье белого изюма (состоятельности хозяев), что такое "сухое варенье" (это фрукты, предварительно несколько раз выдержанные в сиропе, а затем подвергшиеся сушке)…

"Варка варенья - это хорошее средство коммуникации", - отметила Светлана Колесникова и привела в пример семью Александра Блока, бабушка которого периодически устраивала семейные варки, на которые каждый из членов семьи приносил с собой какой-нибудь ингредиент и помогал в приготовлении.

А вот акациевое варенье, которым угощали гостей в музее Пушкина, попало в проект после знакомства с историей Мусиных-Пушкиных и традициями усадьбы Иловна, которая сейчас покоится на дне Рыбинского моря. Хозяйка усадьбы Иловна, Екатерина Алексеевна Мусина-Пушкина, была мудрой и рачительной хозяйкой. В усадьбе всегда делали большие запасы на зиму, а особо ценился повар, который "умел готовить всякие мёды, бисквиты к десерту, хорошо делать соленья и откармливать птицу". А "мёды" в то время варились из цветков липы, акации, одуванчика и даже сирени.

"У феи варится варенье

Из чайной розы и сирени,

Из лилий, мяты и шалфея

В саду варенье варит фея",

- процитировала строчку из стихотворения Юнны Мориц Светлана Колесникова, разливая по красным стаканчикам сладкое угощение, и следом поделилась маленькой хитростью: "Чтобы у варенья была хорошая консистенция и лепестки не теряли цвет, надо добавить немного лимона. Роза для варенья должна быть обязательно пахучая. Лучше взять розовую, у красной довольно толстые лепестки, перед варкой их нужно дополнительно помять руками и засыпать сахаром".

Кстати, варенье - вкусный и удобный повод поговорить не только о его приготовлении, но и вообще о чайных традициях, о сервировке стола, которая тянет за собой историю русского фарфора, а там уже и историю русского текстиля… Где варенье - там и другие сладости, например, шоколад.

"В конце XIX - начале XX веков в шоколадные упаковки было принято вкладывать календарики, головоломки, стихи и даже схемы для вышивки", - поделилась Светлана Колесникова и подлила удивленным гостям добавку.