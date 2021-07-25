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25.07.2021 14:33
Рубрика: Русское оружие

Пуск "Циркона" с подлодки "Северодвинск" может состояться в августе

Текст: Александр Емельяненков
В день ВМФ стало известно, что уже в августе может состояться первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки "Северодвинск". Эта новость, распространенная ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, объективно подтверждается тем, что неделю назад, 19 июля, состоялось уже четвертое успешное испытание "Циркона" с надводного корабля - фрегата "Адмирал Горшков".

А если так, прибавится работы и всем, кто обеспечивает такого рода испытания - на берегу и в море. Экипаж подводного крейсера ТК-208 "Дмитрий Донской", который приписан к Беломорской военно-морской базе, участвует на разных этапах в испытании новейших АПЛ "Князь Олег", "Новосибирск", "Белгород". И в запас, на прикол, в отставку, как поторопились известить некоторые СМИ, не собирается.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
В Белом море прошли пуски новой российской ракеты "Циркон"

Как заявил главком ВМФ Николай Евменов, он продолжит службу и после ожидаемой в этом году закладки двух новых ракетоносцев серии "Борей-А" под именами "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской". ТК-208 будет оставаться в боевом составе флота до полной выработки активных зон в его двух ядерных реакторах. И работа, связанная с испытанием новых систем вооружения и подводной техники, ему найдется..​​​.

"Непотопляемый ракетодром" - увидеть изнутри, узнать историю создания и службы самых больших в мире атомных подводных лодок, познакомиться с командиром и членами экипажа подводного исполина ТК-208 "Дмитрий Донской" можно по этой ссылке.

Русское оружие Вооружение России

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