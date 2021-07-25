Пуск "Циркона" с подлодки "Северодвинск" может состояться в августе

А если так, прибавится работы и всем, кто обеспечивает такого рода испытания - на берегу и в море. Экипаж подводного крейсера ТК-208 "Дмитрий Донской", который приписан к Беломорской военно-морской базе, участвует на разных этапах в испытании новейших АПЛ "Князь Олег", "Новосибирск", "Белгород". И в запас, на прикол, в отставку, как поторопились известить некоторые СМИ, не собирается.

Как заявил главком ВМФ Николай Евменов, он продолжит службу и после ожидаемой в этом году закладки двух новых ракетоносцев серии "Борей-А" под именами "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской". ТК-208 будет оставаться в боевом составе флота до полной выработки активных зон в его двух ядерных реакторах. И работа, связанная с испытанием новых систем вооружения и подводной техники, ему найдется..​​​.

"Непотопляемый ракетодром" - увидеть изнутри, узнать историю создания и службы самых больших в мире атомных подводных лодок, познакомиться с командиром и членами экипажа подводного исполина ТК-208 "Дмитрий Донской" можно по этой ссылке.