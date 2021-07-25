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25.07.2021 14:58
Рубрика: Общество

Синоптик пообещал москвичам жару и "стену залповых ливней" в конце июля

Текст: Евгения Думанская
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

В последнюю неделю июля москвичей ждет жара, ливни и грозы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Как сообщил Тишковец, уже в воскресенье температура воздуха вернется к своей климатической норме, а начало следующей недели, благодаря антициклону "Дана" ознаменуется жаркой сухой погодой - днем будет 27-30 градусов тепла, а по ночам 13-16.

В среду температура несколько снизится, а к вечеру из-за приближения циклона "Дирк" будет облачность и начнется небольшой дождь, который "в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер в порывах до 15-20 метров в секунду". Ожидается гроза.

Уже в пятницу погода наладится, и воздух вновь прогреется до 25-30 градусов.

"Однако в субботу погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще 3-8 миллиметра", - рассказал синоптик РИА Новости.

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