Синоптик пообещал москвичам жару и "стену залповых ливней" в конце июля

В последнюю неделю июля москвичей ждет жара, ливни и грозы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как сообщил Тишковец, уже в воскресенье температура воздуха вернется к своей климатической норме, а начало следующей недели, благодаря антициклону "Дана" ознаменуется жаркой сухой погодой - днем будет 27-30 градусов тепла, а по ночам 13-16.

В среду температура несколько снизится, а к вечеру из-за приближения циклона "Дирк" будет облачность и начнется небольшой дождь, который "в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер в порывах до 15-20 метров в секунду". Ожидается гроза.

Уже в пятницу погода наладится, и воздух вновь прогреется до 25-30 градусов.

"Однако в субботу погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще 3-8 миллиметра", - рассказал синоптик РИА Новости.