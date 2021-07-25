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25.07.2021 14:31
Рубрика: Власть

Толстой заявил о необходимости внедрить Стандарт безопасных выборов в Москве

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Ольга Крылова Фото: Ольга Крылова
Фото: Ольга Крылова

Петр Толстой заявил о необходимости внедрить Стандарт безопасных выборов в Москве. Это позволит выработать оптимальные и общезначимые рекомендации,, чтобы обеспечить безопасность каждого этапа избирательной кампании, которая проходит в непредсказуемых условиях пандемии, заявил вице-спикер нижней палаты.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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По мнению Петра Толстого, обстоятельства избирательной кампании диктуют особенности, связанные с повышенной ответственностью ее участников перед москвичами. "Мы не до конца понимаем характер эпидемиологических волн и намерены сделать максимум от нас зависящего, чтобы обеспечить безопасность на всех этапах кампании: от встреч кандидатов с избирателями, агитационных обходов, сбора предложений до контроля санитарных норм непосредственно в ходе голосования 17-19 сентября", - подчеркнул секретарь.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, который обладает опытом организации работы волонтеров в первые волны пандемии, отметил: "Мы готовы в течении нескольких дней сформировать разумные рекомендации, основанные на опыте медиков и волонтеров. Они позволят сделать предвыборные коммуникации политических сил с москвичами по-настоящему безопасными".

Стандарт (протокол) безопасных выборов предложат к использованию всем участникам избирательной кампании - волонтерам, агитаторам, сотрудникам избирательных штабов. Толстой выразил уверенность, что у различных партий позиции в отношения обеспечения максимальной безопасности москвичей совпадают, и Стандарт безопасных выборов найдет поддержку.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В группу по подготовке Стандарта безопасности вошла главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. В числе первых предложений она озвучила идею задействовать павильоны "Здоровая Москва", кабинеты "Моё здоровье", диагностические комплексы в МФЦ как часть дополнительной инфраструктуры - как в период кампании так и вне ее. "Москва за несколько лет нарастила систему профилактики и диагностики болезней. Необходимо более полно использовать эти возможности во благо общества", - прокомментировала Марьяна Лысенко.

Единое голосование в этом году состоится 17-19 сентября. В Москве избирателям предстоит выбрать депутатов Госдумы РФ, а также депутатов Совета МО Щукино; также пройдут довыборы в Мосгордуму на двух округах. Лидером московского списка "Единой России" на выборах в Госдуму стал мэр Сергей Собянин.

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