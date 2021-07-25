Дальневосточные пограничники отметят День ВМФ на "боевом посту"

Военнослужащие пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО отмечают День Военно-морского флота России без отрыва от работы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе погрануправления, традиционные праздничные мероприятия и показательные выступления решили отменить из-за пандемии коронавируса, поэтому "виновники торжества" празднуют на "боевом посту" - на полуострове Заячий, где организована стоянка патрульных кораблей.

Члены отряда пограничных сторожевых кораблей следят за 800 километровой акваторией Амура и Уссури. Им нередко приходится встречаться браконьерами из соседнего Китая. Только в прошлом году они смогли пресечь 80 нарушений водной границы. Наибольшая активность приходится на время путины.