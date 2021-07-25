Трутнев поздравил военнослужащих Дальнего Востока и Арктики с Днем ВМФ

Военнослужащие Дальнего Востока и Арктики получили поздравления с Днем Военно-морского флота от полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

В своем поздравлении вице-премьер отметил, что на Дальний Восток и Арктику приходится большая часть пограничных территорий нашей страны.

"Личный состав Тихоокеанского и Северного флотов с честью несет службу на атомных подлодках и военных кораблях, в рядах морской авиации, пехоты, береговой охраны", - цитируют слова Трутнева на сайте правительства Сахалинской области.

Полпред заявил, что дальневосточные моряки достойно продолжают традиции своих предшественников. Флот гарантирует безопасность России.