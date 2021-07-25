Умер министр цифрового развития и связи Приамурья

Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков скончался вечером 24 июля.

"Работали с ним в Правительстве. Светлая память. Ушел очень рано", - сообщил в Telegram губернатор региона Василий Орлов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что Курдюков был травмирован во время отдыха на базе в пригороде Благовещенска и госпитализирован в больницу.

Справка "РГ"

Александр Курдюков родился 8 сентября 1981 года в Благовещенске. В 2003 году окончил "Амурский государственный университет" по специальности "Информационные системы (по областям применения)". До 2010 года работал в различных организациях на инженерных должностях. После стал начальником отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения Амурской области. В 2012 году занял пост начальника управления информатизации региона. В 2020 году стал первым заместителем министра цифрового развития и связи Приамурья, а в январе 2021 года - министром. Курдюков был женат и воспитывал двух сыновей 2011 и 2015 годов рождения.