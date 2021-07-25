Новости

Байден потратил более 2 млрд долларов на разрушение стены Трампа 07:30
Карен Хачанов вышел во второй круг олимпийского турнира 07:09
Бацарашкина могла остаться без олимпийского "золота" из-за "баранки" 07:04
Женская сборная Австралии победила в эстафете с мировым рекордом 06:47
Умер министр цифрового развития и связи Приамурья 06:39
Тысячи людей покинули Манилу после нескольких дней проливных дождей 06:38
В Приморье и на Камчатке прошли морские парады в честь Дня ВМФ 06:26
Глава ОКР Поздняков поздравил Бацарашкину с золотой медалью Токио-2020 06:25
Российские волейболистки проиграли Италии на ОИ-2020 06:13
Охами завоевала золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием 06:05
Трутнев поздравил военнослужащих Дальнего Востока и Арктики с Днем ВМФ 05:49
Сборная России победила Украину в соревнованиях по стрельбе из лука 05:46
Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию 05:41
Из-за обрушения моста на Транссибе нарушилась работа почты 05:36
Пловец Хафнауи принес Тунису первое золото ОИ-2020 05:33
Дальневосточные пограничники отметят День ВМФ на "боевом посту" 05:13
Пловец Калиш завоевал для США первую золотую медаль ОИ-2020 04:55
Рапиристки Дериглазова и Загидуллина вышли в 1/8 финала на Играх в Токио 04:48
Установлено первое пролетное строение разрушенного моста на Транссибе 04:29
В Приморье произошел пожар на базе отдыха 04:04
Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпийских играх 03:55
Вильфанд предупредил о сильных дождях в ряде регионов России 03:32
Аналитик оценил будущее рубля после отказа от доллара 03:22
Хуснуллин: Рассматривается запуск беспилотников на трассе Москва-Петербург 02:39
Трассу Москва-Казань могут продлить до Новосибирска 02:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
25.07.2021 06:39
Рубрика: Общество

Умер министр цифрового развития и связи Приамурья

Текст: Дина Непомнящая

Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков скончался вечером 24 июля.

"Работали с ним в Правительстве. Светлая память. Ушел очень рано", - сообщил в Telegram губернатор региона Василий Орлов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что Курдюков был травмирован во время отдыха на базе в пригороде Благовещенска и госпитализирован в больницу.

Справка "РГ"

Александр Курдюков родился 8 сентября 1981 года в Благовещенске. В 2003 году окончил "Амурский государственный университет" по специальности "Информационные системы (по областям применения)". До 2010 года работал в различных организациях на инженерных должностях. После стал начальником отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения Амурской области. В 2012 году занял пост начальника управления информатизации региона. В 2020 году стал первым заместителем министра цифрового развития и связи Приамурья, а в январе 2021 года - министром. Курдюков был женат и воспитывал двух сыновей 2011 и 2015 годов рождения.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

Главное сегодня

Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Эксперт: Прививка защитит от тяжелых последствий при заражении "гамма"-штаммом
В Приморье и на Камчатке прошли морские парады в честь Дня ВМФ
Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию
Вильфанд предупредил о сильных дождях в ряде регионов России
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела