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Рубрика: Происшествия

В Хабаровске из-за прорыва трубы обрушился участок дороги

Текст: Дина Непомнящая

В Хабаровске на участке дороги на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Фрунзе провалился асфальт. По предварительной версии, дорожное покрытие повреждено из-за прорыва чугунной трубы системы водоснабжения.

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Прокуратура Центрального района города начала проверку по факту случившегося. Оцениваются действия организации ЖКХ, которая обслуживает этот участок, и своевременная реакция аварийных служб.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что водоснабжение в близлежащих домах не ограничено.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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