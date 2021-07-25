В Хабаровске из-за прорыва трубы обрушился участок дороги

В Хабаровске на участке дороги на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Фрунзе провалился асфальт. По предварительной версии, дорожное покрытие повреждено из-за прорыва чугунной трубы системы водоснабжения.

Прокуратура Центрального района города начала проверку по факту случившегося. Оцениваются действия организации ЖКХ, которая обслуживает этот участок, и своевременная реакция аварийных служб.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что водоснабжение в близлежащих домах не ограничено.