В Приморье и на Камчатке прошли морские парады в честь Дня ВМФ

В честь Дня Военно-морского флота в Петропавловске-Камчатском состоялись морской парад и торжественное прохождение парадных расчетов Петропавловск-Камчатского гарнизона, а в бухте Золотой Рог Владивостока прошел парад кораблей.

На Камчатке торжества провели в Авачинской бухте. В параде, который принимал врио командующего Войсками и силами на Северо-востоке России полковник Сухраб Ахметов, участвовали восемь кораблей, подводных лодок и судов. В том числе новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев". К парадным бочкам ошвартовали малые ракетные и малые противолодочные корабли, морской тральщик, пограничный сторожевой корабль, современный морской буксир "Андрей Степанов" и атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей".

Те временем, на берегу прошло праздничное шествие, к которому присоединились около 700 военных: сводные роты почетного караула, управления ОКВС, соединения противовоздушной обороны, подразделения отдельной бригады морской пехоты, соединения береговых ракетчиков, отдельного смешанного авиационного полка из гарнизона города Елизово и береговой охраны ФСБ по Арктическому району.

Во Владивостоке праздник начался с поднятия государственного и военно-морского флагов, а также флагов расцвечивания. Церемония проходила на подводной лодке - мемориальном корабле "С-56" и военном судне-музее "Красный Вымпел", которые находятся на вечной стоянке на Корабельной набережной.

"На 16 парадных бочках в главной бухте Владивостока у Золотого моста в честь Дня ВМФ выстроены боевые корабли основных классов. Возглавил парадный строй флагман Тихоокеанского флота - Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг". За ним расположились большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль "Советская Гавань", ракетные фрегаты ВМС Социалистической Республики Вьетнам - "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг". Замкнула парадный строй большая дизельная подводная лодка "Усть-Большерецк", - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Николай Воскресенский.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" совершил обход парадного строя, лично поздравил членов экипажей, а после поднялся на борт "Варяга", принял рапорт начальника почетного караула и произнес торжественную речь. Слова поздравления прозвучали также от губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Парад завершил артиллерийский салют, который дал "Варяг".

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в дальневосточной столице отменили традиционный для Дня ВМФ спортивный праздник. Но моряки и их семьи смогут посетить концерт, который вечером пройдет на основном флотском причале в районе Корабельной набережной. А в 22:00 прогремит праздничный салют.