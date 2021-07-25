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25.07.2021 03:32
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о сильных дождях в ряде регионов России

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В ближайшие два дня сильные дожди пройдут в ряде регионов страны, а на Амуре обострится ситуация с паводками. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Он уточнил, что в Якутии, Магаданской области, на Чукотке будет сильный дождь 25-26 июля, что будет способствовать снижению интенсивности бушующих там лесных пожаров. В Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае - также сильный дождь и грозы.

На севере и юге Красноярского края аналогичная ситуация: дождь, гроза, град. Также сильные осадки прогнозируются в Северо-Кавказском федеральном округе, пишет ТАСС. В Ингушетии, Чечне и других регионах СКФО в ближайшие дни ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер до 20-25 м/с.

На разных участках реки Амур, по словам Вильфанда, ожидается опасная гидрологическая ситуация. У Белогорска 25 и 26 июля уровень воды может подняться выше опасной отметки, что вызовет подтопление дорог, огородов, посевов. В Хабаровском крае через три дня уровень Амура будет превышать неблагоприятную отметку. "По оценкам, примерно на 50 см будет лишь ниже опасной отметки, то есть очень близко к ней", - заключил синоптик.

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