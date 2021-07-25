За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

1 Москва 3406

2 Московская область 2191

3 Санкт-Петербург 1934

4 Нижегородская область 534

5 Свердловская область 491

6 Красноярский край 484

7 Воронежская область 475

8 Пермский край 429

9 Иркутская область 399

10 Республика Крым 394

11 Ростовская область 379

12 Омская область 370

13 Самарская область 336

14 Хабаровский край 325

15 Волгоградская область 317

16 Челябинская область 315

17 Оренбургская область 311

18 Ставропольский край 299

19 Брянская область 297

20 Забайкальский край 295

21 Астраханская область 291

22 Республика Коми 281

23 Алтайский край 273

24 Тюменская область 271

25 Тверская область 263

26 Ульяновская область 261

27 Приморский край 258

28 Мурманская область 253

29 Краснодарский край 253

30 Республика Башкортостан 248

31 Липецкая область 247

32 Ленинградская область 244

33 Саратовская область 243

34 Пензенская область 230

35 Вологодская область 229

36 Республика Бурятия 227

37 Калининградская область 225

38 Архангельская область 219

39 Владимирская область 218

40 Новосибирская область 218

41 Смоленская область 208

42 Республика Дагестан 203

43 Кемеровская область 198

44 Ярославская область 197

45 Ханты-Мансийский автономный округ 194

46 Курская область 193

47 Республика Тыва 180

48 Республика Хакасия 179

49 Республика Карелия 174

50 Севастополь 161

51 Новгородская область 150

52 Тульская область 146

53 Удмуртская Республика 145

54 Белгородская область 143

55 Костромская область 139

56 Рязанская область 135

57 Калужская область 134

58 Ямало-Ненецкий автономный округ 128

59 Амурская область 128

60 Курганская область 126

61 Чеченская Республика 126

62 Томская область 125

63 Кировская область 123

64 Псковская область 122

65 Республика Саха (Якутия) 122

66 Республика Калмыкия 116

67 Ивановская область 113

68 Сахалинская область 99

69 Тамбовская область 95

70 Орловская область 84

71 Кабардино-Балкарская Республика 83

72 Республика Мордовия 69

73 Республика Чувашия 69

74 Республика Алтай 62

75 Республика Марий Эл 60

76 Республика Северная Осетия-Алания 57

77 Республика Ингушетия 56

78 Карачаево-Черкесская Республика 55

79 Камчатский край 52

80 Республика Татарстан 52

81 Республика Адыгея 50

82 Еврейская автономная область 40

83 Магаданская область 27

84 Ненецкий автономный округ 15

85 Чукотский автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 126 541 случай (+0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Орловская область 0,21%

2. Республика Татарстан 0,22%

3. Москва 0,23%

За последние сутки подтверждено 779 смертей:

Москва 103

Санкт-Петербург 77

Иркутская область 29

Нижегородская область 28

Краснодарский край 27

Пермский край 23

Московская область 22

Пензенская область 19

Алтайский край 19

Свердловская область 18

Красноярский край 18

Воронежская область 17

Ульяновская область 16

Саратовская область 14

Владимирская область 13

Волгоградская область 13

Республика Дагестан 13

Тюменская область 13

Челябинская область 13

Республика Бурятия 13

Ленинградская область 12

Астраханская область 12

Брянская область 10

Рязанская область 10

Республика Коми 10

Самарская область 10

Омская область 10

Мурманская область 9

Забайкальский край 9

Тульская область 8

Новосибирская область 8

Липецкая область 7

Вологодская область 7

Республика Крым 7

Ставропольский край 7

Республика Чувашия 7

Курская область 6

Смоленская область 6

Карачаево-Черкесская Республика 6

Республика Марий Эл 6

Удмуртская Республика 6

Оренбургская область 6

Кемеровская область 6

Белгородская область 5

Ярославская область 5

Псковская область 5

Республика Башкортостан 5

Республика Саха (Якутия) 5

Приморский край 5

Хабаровский край 5

Кабардино-Балкарская Республика 4

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Республика Калмыкия 3

Ростовская область 3

Севастополь 3

Чеченская Республика 3

Республика Татарстан 3

Амурская область 3

Сахалинская область 3

Ивановская область 2

Республика Карелия 2

Новгородская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Алтай 2

Республика Хакасия 2

Магаданская область 2

Костромская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

За весь период по России умерло 153 874 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 678 человек:

Москва 5482

Московская область 1955

Санкт-Петербург 1929

Нижегородская область 489

Пермский край 434

Свердловская область 427

Брянская область 378

Ростовская область 281

Красноярский край 280

Воронежская область 242

Забайкальский край 241

Омская область 239

Самарская область 211

Саратовская область 201

Челябинская область 201

Приморский край 200

Кемеровская область 199

Вологодская область 198

Ульяновская область 196

Тюменская область 189

Республика Карелия 179

Иркутская область 177

Владимирская область 172

Республика Дагестан 171

Волгоградская область 168

Хабаровский край 166

Архангельская область 158

Оренбургская область 157

Калининградская область 142

Тверская область 136

Республика Коми 128

Ханты-Мансийский автономный округ 122

Ямало-Ненецкий автономный округ 107

Смоленская область 101

Новгородская область 101

Курская область 99

Республика Башкортостан 99

Рязанская область 98

Ярославская область 94

Кировская область 93

Ставропольский край 92

Республика Чувашия 91

Курганская область 83

Калужская область 82

Республика Крым 82

Тамбовская область 79

Сахалинская область 75

Ивановская область 74

Ленинградская область 74

Республика Бурятия 72

Орловская область 71

Мурманская область 65

Липецкая область 64

Тульская область 60

Алтайский край 54

Севастополь 53

Республика Тыва 53

Краснодарский край 52

Новосибирская область 51

Амурская область 49

Республика Адыгея 47

Астраханская область 47

Удмуртская Республика 46

Псковская область 44

Кабардино-Балкарская Республика 41

Республика Мордовия 41

Белгородская область 37

Республика Калмыкия 37

Пензенская область 37

Костромская область 33

Республика Хакасия 30

Чеченская Республика 29

Республика Марий Эл 29

Томская область 29

Республика Северная Осетия - Алания 24

Республика Алтай 22

Республика Татарстан 14

Республика Ингушетия 13

Карачаево-Черкесская Республика 13

Магаданская область 13

Республика Саха (Якутия) 11

Камчатский край 10

Чукотский автономный округ 10

Ненецкий автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 490 634.