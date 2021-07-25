Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3406
- 2 Московская область 2191
- 3 Санкт-Петербург 1934
- 4 Нижегородская область 534
- 5 Свердловская область 491
- 6 Красноярский край 484
- 7 Воронежская область 475
- 8 Пермский край 429
- 9 Иркутская область 399
- 10 Республика Крым 394
- 11 Ростовская область 379
- 12 Омская область 370
- 13 Самарская область 336
- 14 Хабаровский край 325
- 15 Волгоградская область 317
- 16 Челябинская область 315
- 17 Оренбургская область 311
- 18 Ставропольский край 299
- 19 Брянская область 297
- 20 Забайкальский край 295
- 21 Астраханская область 291
- 22 Республика Коми 281
- 23 Алтайский край 273
- 24 Тюменская область 271
- 25 Тверская область 263
- 26 Ульяновская область 261
- 27 Приморский край 258
- 28 Мурманская область 253
- 29 Краснодарский край 253
- 30 Республика Башкортостан 248
- 31 Липецкая область 247
- 32 Ленинградская область 244
- 33 Саратовская область 243
- 34 Пензенская область 230
- 35 Вологодская область 229
- 36 Республика Бурятия 227
- 37 Калининградская область 225
- 38 Архангельская область 219
- 39 Владимирская область 218
- 40 Новосибирская область 218
- 41 Смоленская область 208
- 42 Республика Дагестан 203
- 43 Кемеровская область 198
- 44 Ярославская область 197
- 45 Ханты-Мансийский автономный округ 194
- 46 Курская область 193
- 47 Республика Тыва 180
- 48 Республика Хакасия 179
- 49 Республика Карелия 174
- 50 Севастополь 161
- 51 Новгородская область 150
- 52 Тульская область 146
- 53 Удмуртская Республика 145
- 54 Белгородская область 143
- 55 Костромская область 139
- 56 Рязанская область 135
- 57 Калужская область 134
- 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 128
- 59 Амурская область 128
- 60 Курганская область 126
- 61 Чеченская Республика 126
- 62 Томская область 125
- 63 Кировская область 123
- 64 Псковская область 122
- 65 Республика Саха (Якутия) 122
- 66 Республика Калмыкия 116
- 67 Ивановская область 113
- 68 Сахалинская область 99
- 69 Тамбовская область 95
- 70 Орловская область 84
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 83
- 72 Республика Мордовия 69
- 73 Республика Чувашия 69
- 74 Республика Алтай 62
- 75 Республика Марий Эл 60
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 57
- 77 Республика Ингушетия 56
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 55
- 79 Камчатский край 52
- 80 Республика Татарстан 52
- 81 Республика Адыгея 50
- 82 Еврейская автономная область 40
- 83 Магаданская область 27
- 84 Ненецкий автономный округ 15
- 85 Чукотский автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 126 541 случай (+0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Орловская область 0,21%
- 2. Республика Татарстан 0,22%
- 3. Москва 0,23%
За последние сутки подтверждено 779 смертей:
- Москва 103
- Санкт-Петербург 77
- Иркутская область 29
- Нижегородская область 28
- Краснодарский край 27
- Пермский край 23
- Московская область 22
- Пензенская область 19
- Алтайский край 19
- Свердловская область 18
- Красноярский край 18
- Воронежская область 17
- Ульяновская область 16
- Саратовская область 14
- Владимирская область 13
- Волгоградская область 13
- Республика Дагестан 13
- Тюменская область 13
- Челябинская область 13
- Республика Бурятия 13
- Ленинградская область 12
- Астраханская область 12
- Брянская область 10
- Рязанская область 10
- Республика Коми 10
- Самарская область 10
- Омская область 10
- Мурманская область 9
- Забайкальский край 9
- Тульская область 8
- Новосибирская область 8
- Липецкая область 7
- Вологодская область 7
- Республика Крым 7
- Ставропольский край 7
- Республика Чувашия 7
- Курская область 6
- Смоленская область 6
- Карачаево-Черкесская Республика 6
- Республика Марий Эл 6
- Удмуртская Республика 6
- Оренбургская область 6
- Кемеровская область 6
- Белгородская область 5
- Ярославская область 5
- Псковская область 5
- Республика Башкортостан 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Приморский край 5
- Хабаровский край 5
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Калмыкия 3
- Ростовская область 3
- Севастополь 3
- Чеченская Республика 3
- Республика Татарстан 3
- Амурская область 3
- Сахалинская область 3
- Ивановская область 2
- Республика Карелия 2
- Новгородская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
- Магаданская область 2
- Костромская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
За весь период по России умерло 153 874 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 678 человек:
- Москва 5482
- Московская область 1955
- Санкт-Петербург 1929
- Нижегородская область 489
- Пермский край 434
- Свердловская область 427
- Брянская область 378
- Ростовская область 281
- Красноярский край 280
- Воронежская область 242
- Забайкальский край 241
- Омская область 239
- Самарская область 211
- Саратовская область 201
- Челябинская область 201
- Приморский край 200
- Кемеровская область 199
- Вологодская область 198
- Ульяновская область 196
- Тюменская область 189
- Республика Карелия 179
- Иркутская область 177
- Владимирская область 172
- Республика Дагестан 171
- Волгоградская область 168
- Хабаровский край 166
- Архангельская область 158
- Оренбургская область 157
- Калининградская область 142
- Тверская область 136
- Республика Коми 128
- Ханты-Мансийский автономный округ 122
- Ямало-Ненецкий автономный округ 107
- Смоленская область 101
- Новгородская область 101
- Курская область 99
- Республика Башкортостан 99
- Рязанская область 98
- Ярославская область 94
- Кировская область 93
- Ставропольский край 92
- Республика Чувашия 91
- Курганская область 83
- Калужская область 82
- Республика Крым 82
- Тамбовская область 79
- Сахалинская область 75
- Ивановская область 74
- Ленинградская область 74
- Республика Бурятия 72
- Орловская область 71
- Мурманская область 65
- Липецкая область 64
- Тульская область 60
- Алтайский край 54
- Севастополь 53
- Республика Тыва 53
- Краснодарский край 52
- Новосибирская область 51
- Амурская область 49
- Республика Адыгея 47
- Астраханская область 47
- Удмуртская Республика 46
- Псковская область 44
- Кабардино-Балкарская Республика 41
- Республика Мордовия 41
- Белгородская область 37
- Республика Калмыкия 37
- Пензенская область 37
- Костромская область 33
- Республика Хакасия 30
- Чеченская Республика 29
- Республика Марий Эл 29
- Томская область 29
- Республика Северная Осетия - Алания 24
- Республика Алтай 22
- Республика Татарстан 14
- Республика Ингушетия 13
- Карачаево-Черкесская Республика 13
- Магаданская область 13
- Республика Саха (Якутия) 11
- Камчатский край 10
- Чукотский автономный округ 10
- Ненецкий автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 490 634.