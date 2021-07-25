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25.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3406
  • 2 Московская область 2191
  • 3 Санкт-Петербург 1934
  • 4 Нижегородская область 534
  • 5 Свердловская область 491
  • 6 Красноярский край 484
  • 7 Воронежская область 475
  • 8 Пермский край 429
  • 9 Иркутская область 399
  • 10 Республика Крым 394
  • 11 Ростовская область 379
  • 12 Омская область 370
  • 13 Самарская область 336
  • 14 Хабаровский край 325
  • 15 Волгоградская область 317
  • 16 Челябинская область 315
  • 17 Оренбургская область 311
  • 18 Ставропольский край 299
  • 19 Брянская область 297
  • 20 Забайкальский край 295
  • 21 Астраханская область 291
  • 22 Республика Коми 281
  • 23 Алтайский край 273
  • 24 Тюменская область 271
  • 25 Тверская область 263
  • 26 Ульяновская область 261
  • 27 Приморский край 258
  • 28 Мурманская область 253
  • 29 Краснодарский край 253
  • 30 Республика Башкортостан 248
  • 31 Липецкая область 247
  • 32 Ленинградская область 244
  • 33 Саратовская область 243
  • 34 Пензенская область 230
  • 35 Вологодская область 229
  • 36 Республика Бурятия 227
  • 37 Калининградская область 225
  • 38 Архангельская область 219
  • 39 Владимирская область 218
  • 40 Новосибирская область 218
  • 41 Смоленская область 208
  • 42 Республика Дагестан 203
  • 43 Кемеровская область 198
  • 44 Ярославская область 197
  • 45 Ханты-Мансийский автономный округ 194
  • 46 Курская область 193
  • 47 Республика Тыва 180
  • 48 Республика Хакасия 179
  • 49 Республика Карелия 174
  • 50 Севастополь 161
  • 51 Новгородская область 150
  • 52 Тульская область 146
  • 53 Удмуртская Республика 145
  • 54 Белгородская область 143
  • 55 Костромская область 139
  • 56 Рязанская область 135
  • 57 Калужская область 134
  • 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 128
  • 59 Амурская область 128
  • 60 Курганская область 126
  • 61 Чеченская Республика 126
  • 62 Томская область 125
  • 63 Кировская область 123
  • 64 Псковская область 122
  • 65 Республика Саха (Якутия) 122
  • 66 Республика Калмыкия 116
  • 67 Ивановская область 113
  • 68 Сахалинская область 99
  • 69 Тамбовская область 95
  • 70 Орловская область 84
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 83
  • 72 Республика Мордовия 69
  • 73 Республика Чувашия 69
  • 74 Республика Алтай 62
  • 75 Республика Марий Эл 60
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 57
  • 77 Республика Ингушетия 56
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 55
  • 79 Камчатский край 52
  • 80 Республика Татарстан 52
  • 81 Республика Адыгея 50
  • 82 Еврейская автономная область 40
  • 83 Магаданская область 27
  • 84 Ненецкий автономный округ 15
  • 85 Чукотский автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 126 541 случай (+0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Орловская область 0,21%
  • 2. Республика Татарстан 0,22%
  • 3. Москва 0,23%
За последние сутки подтверждено 779 смертей:
  • Москва 103
  • Санкт-Петербург 77
  • Иркутская область 29
  • Нижегородская область 28
  • Краснодарский край 27
  • Пермский край 23
  • Московская область 22
  • Пензенская область 19
  • Алтайский край 19
  • Свердловская область 18
  • Красноярский край 18
  • Воронежская область 17
  • Ульяновская область 16
  • Саратовская область 14
  • Владимирская область 13
  • Волгоградская область 13
  • Республика Дагестан 13
  • Тюменская область 13
  • Челябинская область 13
  • Республика Бурятия 13
  • Ленинградская область 12
  • Астраханская область 12
  • Брянская область 10
  • Рязанская область 10
  • Республика Коми 10
  • Самарская область 10
  • Омская область 10
  • Мурманская область 9
  • Забайкальский край 9
  • Тульская область 8
  • Новосибирская область 8
  • Липецкая область 7
  • Вологодская область 7
  • Республика Крым 7
  • Ставропольский край 7
  • Республика Чувашия 7
  • Курская область 6
  • Смоленская область 6
  • Карачаево-Черкесская Республика 6
  • Республика Марий Эл 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Оренбургская область 6
  • Кемеровская область 6
  • Белгородская область 5
  • Ярославская область 5
  • Псковская область 5
  • Республика Башкортостан 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Приморский край 5
  • Хабаровский край 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Ростовская область 3
  • Севастополь 3
  • Чеченская Республика 3
  • Республика Татарстан 3
  • Амурская область 3
  • Сахалинская область 3
  • Ивановская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Новгородская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Хакасия 2
  • Магаданская область 2
  • Костромская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1

За весь период по России умерло 153 874 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 678 человек:
  • Москва 5482
  • Московская область 1955
  • Санкт-Петербург 1929
  • Нижегородская область 489
  • Пермский край 434
  • Свердловская область 427
  • Брянская область 378
  • Ростовская область 281
  • Красноярский край 280
  • Воронежская область 242
  • Забайкальский край 241
  • Омская область 239
  • Самарская область 211
  • Саратовская область 201
  • Челябинская область 201
  • Приморский край 200
  • Кемеровская область 199
  • Вологодская область 198
  • Ульяновская область 196
  • Тюменская область 189
  • Республика Карелия 179
  • Иркутская область 177
  • Владимирская область 172
  • Республика Дагестан 171
  • Волгоградская область 168
  • Хабаровский край 166
  • Архангельская область 158
  • Оренбургская область 157
  • Калининградская область 142
  • Тверская область 136
  • Республика Коми 128
  • Ханты-Мансийский автономный округ 122
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 107
  • Смоленская область 101
  • Новгородская область 101
  • Курская область 99
  • Республика Башкортостан 99
  • Рязанская область 98
  • Ярославская область 94
  • Кировская область 93
  • Ставропольский край 92
  • Республика Чувашия 91
  • Курганская область 83
  • Калужская область 82
  • Республика Крым 82
  • Тамбовская область 79
  • Сахалинская область 75
  • Ивановская область 74
  • Ленинградская область 74
  • Республика Бурятия 72
  • Орловская область 71
  • Мурманская область 65
  • Липецкая область 64
  • Тульская область 60
  • Алтайский край 54
  • Севастополь 53
  • Республика Тыва 53
  • Краснодарский край 52
  • Новосибирская область 51
  • Амурская область 49
  • Республика Адыгея 47
  • Астраханская область 47
  • Удмуртская Республика 46
  • Псковская область 44
  • Кабардино-Балкарская Республика 41
  • Республика Мордовия 41
  • Белгородская область 37
  • Республика Калмыкия 37
  • Пензенская область 37
  • Костромская область 33
  • Республика Хакасия 30
  • Чеченская Республика 29
  • Республика Марий Эл 29
  • Томская область 29
  • Республика Северная Осетия - Алания 24
  • Республика Алтай 22
  • Республика Татарстан 14
  • Республика Ингушетия 13
  • Карачаево-Черкесская Республика 13
  • Магаданская область 13
  • Республика Саха (Якутия) 11
  • Камчатский край 10
  • Чукотский автономный округ 10
  • Ненецкий автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 490 634.

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