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25.07.2021 23:38
Рубрика: Происшествия

В Мордовии произошло ДТП с 3 погибшими и 4 пострадавшими

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Три человека погибли в столкновении двух иномарок в Мордовии. Еще четверо получили травмы.

Фото: МЧС России по Астраханской области
В Астраханской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Как сообщило в воскресенье МВД по РМ, трагедия произошла на 59-м километре трассы Рузаевка - Ковылкино - Торбеево. Там столкнулись Peugeot-207 и Audi-80.

В результате погибли три человека - 1973-го, 1974-го и 1968-го годов рождения. Четверо - в том числе один несовершеннолетний - получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, еще один автомобиль, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет. Ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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