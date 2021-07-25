Инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от COVID-19

С начала массовой вакцинации от ковида прошло уже полгода, а споры "прививаться - не прививаться" не утихают. Ответить на самые распространенные аргументы антипрививочников "Российская газета" попросила врачей-клиницистов. Нашими собеседниками стали главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев и его заместителя по медицинской части Инесса Борищук.

Инесса, Владимир, вот в соцсетях пишут: поставил второй компонент вакцины и через три дня заболел… Так может ли вакцина спровоцировать заболевание?

Инесса Борищук: Интересная логика. Если клинические проявления начались на третий день после вакцинации, значит, инфицирование произошло раньше, то есть между первой и второй дозой.

А иммунитет формируется лишь спустя 45 дней после введения первого компонента. И в этот период человек все еще уязвим. И должен помнить о мерах безопасности - носить маску в людных местах, мыть руки. Но многие считают, что если они "укололись", то все! Все ограничения сняты. Это не так.

Плюс после прививки - любой! - некоторое время требуется соблюдать щадящий режим: избегать стресса, перегрузок. Речь идет не только об изнурительных тренировках или тяжелой физической работе. Жаркая баня или сауна, купание в ледяной воде, обильная трапеза с возлияниями и танцы до утра - это тоже перегрузка. Также надо исключить прием лекарств, подавляющих иммунитет.

Обо всем этом должен предупредить врач, дающий разрешение на вакцинацию. Хотя, в общем-то, это элементарные правила, знать которые должен каждый.

Многие считают, что у них хороший иммунитет и они не заболеют. А значит, нет смысла прививаться.

Инесса Борищук: А кто и как измерял этот иммунитет? Понимаете, есть эволюционный механизм, и смысл его в том, что выживает и оставляет потомство сильнейший. Что было раньше? Высокая рождаемость и высокая смертность. Из ста заболевших оспой выживал один - вот у него иммунитет.

Но человечество сумело обойти главный закон природы. У нас есть вакцины, есть антибиотики - поэтому выживают все. Мы - не сильнейшие, потому что как минимум четыре поколения наших предков выживали не за счет естественного отбора, а пользуясь достижениями цивилизации. Вокруг нас огромное количество людей с низким иммунитетом. И в этой ситуации надеяться на свой организм, на то, что он устоит против нового вируса, по меньшей мере, наивно.

Еще один довод против прививки - первый раз переболел бессимптомно или очень легко, поэтому и во второй будет то же самое.

Владимир Хабудаев: Если человек переболел легко, это, на самом деле, ничего не говорит о состоянии его здоровья. Скорее всего, просто была маленькая доза вируса, и организм справился. Не факт, что во второй раз повезет так же.

Мы наблюдаем совершенно иную картину: люди, заболевающие повторно, переносят болезнь очень тяжело, есть и летальные случаи. Вот вам свежий пример: наша Татьяна Павловна (врач Инфекционки - авт.) в первый раз болезни почти не заметила. В ноябре прошлого года получила положительный тест, ушла на самоизоляцию, но при этом чувствовала себя нормально - машину дров переколола. Такая вот крепкая женщина, ни разу в жизни больничный не брала. А во второй раз мы ее чуть не потеряли - тяжелое течение, реанимация. Поэтому - лучше не рисковать.

Полностью интервью с руководителями Иркутской областной инфекционной больницы читайте в ближайшем номере "Российской газеты".