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25.07.2021 12:18
Рубрика: Происшествия

В Омской области три человека погибли в ДТП

Текст: Татьяна Кузнецова (Омск)

В Крутинском районе Омской области в результате аварии три человека погибли и еще восемь, в том числе трое детей, пострадали.

В Дзержинске водитель врезался в стелу и сгорел в автомобиле

ДТП произошло на автодороге Крутинка - Китерьма примерно в 11:30 по местному времени, сообщили в региональном УМВД. Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 36-летнего водителя выехал на полосу движения и столкнулся с автомобилем УАЗ, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

Удар был такой силы, что все, кто находился в "семерке" - водитель и два пассажира, мужчина и женщина, - погибли на месте. В УАЗе ехали восемь человек, включая водителя. Все они, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали и были доставлены в больницу.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Омской области выясняют все обстоятельства трагедии.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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