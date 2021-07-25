В параде в честь Дня ВМФ приняли участие 30 кораблей Каспийской флотилии

В Дагестане в пункте базирования Каспийской флотилии состоялся морской парад в честь Дня ВМФ страны. В нем приняли участие 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, морские и береговые силы Каспийской флотилии отработали прорыв морского минного заграждения, а также дуэль с кораблями условного противника и нанесение ракетного удара. Рейдовые буксиры с помощью лафетных установок порадовали зрителей фонтанами на воде

На набережной Каспийска развернулась выставка вооружений флота и подразделений морской пехоты. Самолеты и вертолеты продемонстрировали жителям Каспийска свое высочайшее мастерство.

В заключительной части празднования Дня ВМФ состоится праздничный салют.