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Рубрика: Культура

БДТ имени Товстоногова откроет новый сезон гастролями в Москве

Текст: Светлана Мазурова ( Санкт-Петербург)
Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова откроет 104-й сезон гастролями в Москве. С 13 сентября по 24 октября знаменитая петербургская труппа сыграет несколько спектаклей.
Алиса Фрейндлих в спектакле "Волнение". Фото: Стас Левшин /БДТ им. Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих в спектакле "Волнение". Фото: Стас Левшин /БДТ им. Г.А.Товстоногова
Алиса Фрейндлих в спектакле "Волнение". Фото: Стас Левшин /БДТ им. Г.А.Товстоногова

Как сообщает пресс-служба театра, в столицу привезут спектакли, представляющие современный портрет сегодняшнего БДТ - от "Что делать" по роману Чернышевского, первой постановки режиссера Андрея Могучего на исторической сцене БДТ после реконструкции театра  (2014), до последних премьер сезона.

Спектакль "Джульетта". Фото: Стас Левшин /БДТ им. Г.А.Товстоногова
Фото: Пресс-служба Александринского театра
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В афише - спектакли Андрея Могучего "Губернатор" по рассказу писателя-символиста Леонида Андреева, "Пьяные" по пьесе Ивана Вырыпаева (лауреат премии "Золотая Маска" за лучшую работу режиссера и актерский ансамбль), спектакль "Волнение" режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева по пьесе, созданной им специально для БДТ и народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, спектакль Яна Фабра "Ночной писатель", две версии которого представят петербургский актер Андрей Феськов и московский актер и режиссер Александр Молочников. 

Впервые в Москве будут показаны спектакль-рейв "Несолнечный город" режиссера и писателя Романа Михайлова, постановка "Джульетта" режиссеров и художников Эне-Лийс Семпер и Тийта Оясоо, с молодым актерским ансамблем: Муся Тотибадзе, Геннадий Блинов, Виктор Княжев и другие. В завершение гастролей состоится московская премьера "Что делать".

Спектакль "Несолнечный город". Фото: Стас Левшин /БДТ им. Г.А.Товстоногова

Показы пройдут на сценах "Современника", МХТ им. А.П. Чехова, Театра им. Пушкина, Гоголь-центра.

Это будут самые масштабные гастроли в новейшей истории Большого драматического театра. Проводятся они при поддержке Министерства культуры РФ и "Росконцерта" в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкульта и программы "Большие гастроли", а также при поддержке Фонда "Друзья БДТ".

Спектакль "Пьяные". Фото: Стас Левшин /БДТ им. Г.А.Товстоногова

Продажа билетов уже открыта на сайте bdt.spb.ru. В программе гастролей ожидаются дополнения.

Прямая речь
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Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ им.  Г.А.Товстоногова: 

- БДТ приезжает в Москву каждый год, это уже традиция. В этот раз мы привезем самую большую программу за последние годы и на это есть свои основания: до ноября историческое здание театра на Фонтанке закрыто на ремонт. Это стало поводом открыть новый, 104-й, сезон БДТ в Москве, показав единым блоком внушительную часть нашего современного репертуара. Гастроли мы начнем на сцене театра "Современник", это первый проект нашей творческой дружбы, которая продолжится ответными гастролями "Современника" в Петербурге.

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