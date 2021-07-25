Историческую площадку "От парохода до атомохода" открыли в Кронштадте

В День ВМФ в рамках торжественной приемки второй очереди музейно-исторического парка "Остров фортов" в Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода". Она посвящена технико-технологическому развитию российского флота.

"Для гостей и жителей Санкт-Петербурга встречаться здесь, в Кронштадте, в День Военно-морского флота становится доброй традицией. Сегодня мы запускаем вторую очередь музейно-исторического парка "Остров фортов". За время работы проект подтвердил свою историко-культурную значимость для гостей и жителей города", - сказал на церемонии первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

На этом работа не заканчивается. В оборонном ведомстве сообщили, что сейчас идет проектирование музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра для проведения морских салонов, а также лицея на 550 мест, жилых кварталов "Центральный" и "На набережной", гранд-отеля и бизнес-отеля.

Напомним, что прошлым летом в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов" открыли Аллею героев российского флота. Их отбирали путем голосования в интернете.