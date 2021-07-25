"Поезд Победы" в Ленинградской области посетили до 25 тысяч человек

Около 25 тысяч человек посетили передвижную выставку, посвященную истории Великой Отечественной войны "Поезд Победы" в Ленинградской области. Железнодорожный состав-экспозиция "Поезд Победы" в Ленинградской области встречают во второй раз. Первая выставка на колесах с успехом прошла зимой и собрала до 15 тысяч посетителей. Во второй раз экспозиция на колесах сделала новые остановки - в Гатчине, Кингисеппе, Волхове и Тихвине. В середине лета на выставке побывали более 10 тысяч человек.

Как сообщает сайт общественного движения "Волонтеры Победы", экспозицию сопровождали 120 добровольцев регионального отделения движения "Волонтеры Победы".

Основу выставки "Поезд Победы" составили восемь вагонов-экспозиций: нулевой вагон или вокзал знакомит посетителей с самим проектом, а другие семь вагонов показывают историю Великой Отечественной войны через сюжеты, связанные с работой железной дороги. В "Поезде Победы" есть баня-вагон, штабной вагон, вагон- бронепоезд. Есть вагон с окопами, где на полу установлены вибродатчики для полного погружения в ситуацию живого боя. Особое место - "вагон смерти". Он наглядно показывает, а экскурсоводы рассказывают, как нацистами была задумана и осуществлялась перевозка людей в концлагеря. Для входа в этот вагон установлено возрастное ограничение - тем, кому нет 12-ти лет, вход в вагон закрыт. Завершает экспозицию трофейный вагон, где можно увидеть фигуры погибших героев - маршала Панфилова, писателя Аркадия Гайдара, разведчика Рихарда Зорге.

Выставка "Поезд Победы" в Ленинградской области работает до конца месяца.

Справка "РГ"

Проект "Поезд Победы" задуман и осуществлен творческой мастерской "Невский баталист". Виртуальная экспозиция "Поезда Победы" доступна на сайте проекта ПоездПобеды.рф.