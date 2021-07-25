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25.07.2021 18:47
Рубрика: Общество

"Поезд Победы" в Ленинградской области посетили до 25 тысяч человек

Текст: Владимир Емельяненко

Около 25 тысяч человек посетили передвижную выставку, посвященную истории Великой Отечественной войны "Поезд Победы" в Ленинградской области. Железнодорожный состав-экспозиция "Поезд Победы" в Ленинградской области встречают во второй раз. Первая выставка на колесах с успехом прошла зимой и собрала до 15 тысяч посетителей. Во второй раз экспозиция на колесах сделала новые остановки - в Гатчине, Кингисеппе, Волхове и Тихвине. В середине лета на выставке побывали более 10 тысяч человек.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как сообщает сайт общественного движения "Волонтеры Победы", экспозицию сопровождали 120 добровольцев регионального отделения движения "Волонтеры Победы".

Основу выставки "Поезд Победы" составили восемь вагонов-экспозиций: нулевой вагон или вокзал знакомит посетителей с самим проектом, а другие семь вагонов показывают историю Великой Отечественной войны через сюжеты, связанные с работой железной дороги. В "Поезде Победы" есть баня-вагон, штабной вагон, вагон- бронепоезд. Есть вагон с окопами, где на полу установлены вибродатчики для полного погружения в ситуацию живого боя. Особое место - "вагон смерти". Он наглядно показывает, а экскурсоводы рассказывают, как нацистами была задумана и осуществлялась перевозка людей в концлагеря. Для входа в этот вагон установлено возрастное ограничение - тем, кому нет 12-ти лет, вход в вагон закрыт. Завершает экспозицию трофейный вагон, где можно увидеть фигуры погибших героев - маршала Панфилова, писателя Аркадия Гайдара, разведчика Рихарда Зорге.

Выставка "Поезд Победы" в Ленинградской области работает до конца месяца.

Справка "РГ"

Проект "Поезд Победы" задуман и осуществлен творческой мастерской "Невский баталист". Виртуальная экспозиция "Поезда Победы" доступна на сайте проекта ПоездПобеды.рф.

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