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25.07.2021 11:48
Рубрика: Власть

Путин: У ВМФ есть все необходимое для защиты России

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин в это воскресенье, 25 июля, в День Военно-морского флота прибыл на торжества в Санкт-Петербурге и принимает Главный военно-морской парад.

Верховный главнокомандующий РФ заявил, что сегодня у военно-морского флота есть все необходимое для гарантированной защиты России и национальных интересов страны. "Мы способны обнаружить любого подводного, надводного воздушного противника, и нанести ему, если потребуется неотвратимый удар", - сказал он перед началом парада.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Видеотрансляция: Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Президент напомнил, что Россия в кратчайшие сроки заняла свое место в числе ведущих морских держав. "Прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые совершенствуем постоянно", - рассказал Путин.

Президент поздравил моряков с днем ВМФ России, отметив, что этот праздник дорог для всего народа. "Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов. Он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России, для нашего народа, потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше, ковались его слава и величие ", - подчеркнул Путин.

Парад ВМФ в этом году проходит в Санкт-Петербурге в честь 325-летия российского флота. Всего в нем принимают участие 54 корабля.

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