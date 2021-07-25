Путин в Кронштадте осмотрел боевые корабли перед парадом в День ВМФ

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт. Верховный главнокомандующий на борту катера обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Он поприветствовал и поздравил экипажи.

Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана.

Главный военно-морской парад пройдет в воскресенье, 25 июля пройдет в Санкт-Петербурге в честь 325-летия российского флота. Всего в нем примут участие 54 корабля.