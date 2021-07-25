В Архангельской области выставка уличного искусства закончилась дракой

В Архангельской области выставка уличного современного искусства закончилась массовой дракой. В рукопашный бой кинулись художники одной из галерей современного искусства и местные жители Кегострова, где выставку и устраивали. Кадры потасовки попали в соцсети.

Для уличного вернисажа художники выбрали заброшенный коровник на Кегострове, свою выставку они так и назвали - "Коровник". Сначала приезжали сюда и освобождали территорию от хлама и мусора, а заодно искали предметы для инсталляций.

Выставку открыли. Но отдельным местным молодым жителям не понравилось такое современное искусство. И они пришли на причал к последнему теплоходу, откуда уезжали устроители выставки. Завязалась драка.

В итоге никто серьезно не пострадал. Художники благополучно отплыли на теплоходе.

По данным новостного портала 29.RU, УМВД РФ по Архангельской области по факту произошедшего проводится проверка, и устанавливаются участники конфликта.