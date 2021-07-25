В Балтийске показали эпизоды с боевыми стрельбами и высадкой морпехов

В главной базе Балтийского флота - городе Балтийске Калининградской области - прошел не только военно-морской парад в честь 325-летия российского флота, но были разыграны и тактические эпизоды с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей современного корабельного вооружения. Кроме того, моряки освобождали захваченное судно и задерживали нарушителей государственной границы России.

Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, во всех праздничных мероприятиях участвовали 43 боевых корабля, катера, быстроходные лодки и суда, более 20 единиц военной техники морской пехоты, 16 самолетов и вертолетов, а также более 1,3 тысячи бойцов.

Ракетные катера продемонстрировали элементы морского артиллерийского боя. А два десантных катера "Лейтенант Римский-Корсаков" и "Мичман Лермонтов" в ходе учебного боя провели высадку морского десанта на бронетранспортерах БТР-82а.

В завершении по каналу прошел самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".