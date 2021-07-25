В центре Петербурга горит жилой дом

В центре Петербурга пожарные тушат жилой дом. Горит 300 квадратных метров трехэтажной пристройки к пятиэтажному зданию по адресу Лиговский проспект, дом 115. Как уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило около 15.30, с тех порт ранг пожара постоянно повышается из-за угрозы распространения огня. Сейчас спасатели работают уже по третьему номеру сложности.

- К ликвидации пожара привлечено от МЧС 22 единицы техники и 89 человек личного состава, - сообщили в управлении.

Сведений о пострадавших не поступало.

Здание на Лиговском проспекте, 115 - доходный дом купца Осипа Корявова, построен в конце XIX века. В 2013 году у здания был надстроен пятый этаж.