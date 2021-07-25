В Калининградской области снимут фильм с Жераром Депардье

В Светлогорске (Калининградская область) открылся 17-й кинофестиваль "Балтийские дебюты". Красную дорожку в этом году решено не проводить - из-за причин, связанных с коронавирусной инфекцией. Но и без дорожки открытие этого фестиваля запомнится надолго. И не только тем, что на нем присутствовали такие деятели искусств, как Михаил Швыдкой, Сергей Гармаш, Ефим Шифрин, Светлана Бережная и другие, но и приездом в город звезды с мировым именем - Жерара Депардье.

Депардье привез на "Балтийские дебюты" новый фильм, где он снимался. Это документальная картина "Моя узбекская мечта". Перед показом зрителям ее представил продюсер, он же режиссер фильма и директор Депардье - Арно Фрилле. Во время представления Фрилле рассказал, что Жерар Депардье сейчас больше пишет книги, чем снимается. И книги, в основном, философского содержания. Также Фрилле сделал акцент на том, что и в Калининграде будет сниматься фильм, посвященный легендарной эскадрилье Нормандия-Неман. Решение грамотное, потому что известно: Калининградская область предлагает одни из наиболее выгодных условий для съемок на территории нашей страны, что делает ее весьма привлекательной для кинематографистов.

Фильм "Моя узбекская мечта" представляет собой качественно сделанный гид по современному Узбекистану. Депардье в ней непривычно тих и серьезен. И да, размышляет на философские и религиозные темы. За семь дней он совершает путешествие по городам Узбекистана, таким как Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Аяз-Кала и другим. Начало и финал фильма сняты на территории Аральского моря. Депардье посещает мечети, синагогу, встречается с суффийскими монахами, примеряет на себя костюм эмира, присутствует на свадебной церемонии, конском празднике и петушиных боях, посещает юрту, учится готовить плов. Все это делает с большим интересом, искренне открывая для себя страну и обычаи. За кадром звучат стихотворения Омара Хайяма и фразы-переосмысления необычного для француза путешествия, такие как "Здесь в ожидании Бога ты не тратишь время попусту" или "Голос - проявление внутренней молитвы каждого". Думается, что в любой точке мира будет любопытно смотреть фильм об экзотической стране, "послом" которой выступает сам Депардье.

На открытии "Балтийских дебютов" Депардье выступил сразу после президента фестиваля, ректора ВГИКа Владимира Малышева. Владимир Сергеевич рассказал, как создавался фестиваль, каковы итоги 17-ти лет работы. Депардье встретили овациями. Он поздоровался по-русски "Добрый вечер". И признался, что только открывает для себя Балтику. Ему понравилось, что тут любят кино, и что здесь много красивых людей. Похвалил местную кухню. Подчеркнул, что понимает, сколько кинофестиваль сделал для Балтики в целом и для Светлогорска, в частности. И отметил, что когда люди смотрят кино в таком месте, в них просыпаются лучшие человеческие чувства, любовь в первую очередь. Депардье вспомнил и другие места, где побывал в России. Особо отметил Саратов и Волгу. Французскому актеру подарили знаменитый балтийский янтарь.

Зал тепло принял выступление Театра Мюзикла. Художественный руководитель театра Михаил Швыдкой и продюсер Давид Смелянский привезли сюда отрывки из спектакля "Жизнь прекрасна".

А сегодня уже начинаются показы фильмов конкурсных и внеконкурсных программ. Жюри возглавляет известный киновед Кирилл Разлогов. Билеты на сеансы можно брать в кассах "Янтарь-Холла" бесплатно, но количество их, в связи с пандемией, ограничено. Также на территории фестиваля открыт пункт вакцинации для желающих. Об этом рассказал на открывающей фестиваль пресс-конференции Владимир Малышев.