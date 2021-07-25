Алексей Логвиненко: Каким будет фонтан на Аллее Роз, решат ростовчане

Благоустройство парка Аллея Роз в Ростове-на-Дону стало основной темой обсуждения во время встречи главы администрации города Алексея Логвиненко с жителями Советского района. По ее итогам - в парке появится новый красивый фонтан, а на самой аллее высадят различные сорта роз, чтобы она оправдывала свое название и радовала посетителей цветением все лето.

Аллея Роз была создана изначально в честь дружбы с городом-побратимом Плевеном. Именно здесь когда-то высадили переданные из Болгарии розы. Теперь же планируется, что традиция будет восстановлена и здесь появятся цветы и от других породненных с южной столицей городов.

Аллея Роз находится в живописном месте между проспектом Коммунистическим и улицей 2-й Краснодарской и является излюбленным местом отдыха горожан. В целом градоначальник остался доволен состоянием самого парка: чистый, зеленый, красивый.

- Первое впечатление от парка очень хорошее. Однако находящийся здесь фонтан бесспорно нуждается в серьезном ремонте, который проводить, считаем нецелесообразным. Сейчас он в плачевном состоянии и не работает. На его месте появится новый современный фонтан. А право выбрать, каким он будет, мы оставляем за ростовчанами, которые смогут проголосовать за понравившийся вариант, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Сейчас разрабатывают три эскиза нового светомузыкального фонтана. По плану, его откроют на Аллее Роз уже будущей весной. А делать свой выбор путем голосования можно будет на сайте мэрии через пару недель.

Присутствовавшие на встрече местные жители очень рады новости.

- Мы так ждем, когда наконец заработает фонтан. Особенно летом это актуально из-за жары. А то, что он будет светомузыкальным, это здорово! - не скрывала эмоций жительница Советского района Анастасия Лаврентьева.

Что касается инвестора, он тоже доволен. Ведь чем красивее будет парк, тем большее количество посетителей он привлечет. А это значит, увеличится и окупаемость проекта за счет новых точек общепита и развлечений.

К слову, для комфорта всех посетителей в парке добавят удобные и стильные лавочки, а в нижней части Аллеи Роз появятся парковочные места.

Жители Советского района подняли и другие актуальные для них вопросы. Все они были переданы в администрацию района для рассмотрения.

Так, одного ростовчанина волновал вопрос скульптуры "Древо жизни" на площади Мичурина. Житель частного сектора попросил разобраться с электрическими сетями, которые были проложены настолько давно, что не справляются с современной нагрузкой. Жители дома на проспекте Стачки, 190/16, пожаловались на то, что после капремонта у их пятиэтажки изменился только фасад, а подъезды внутри выглядят очень плачевно…

Градоначальник пообещал: ни один из вопросов не останется без ответа. И встречи с горожанами будут проходить на постоянной основе.