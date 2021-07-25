Алексей Логвиненко встретился с выпускниками-стобалльниками Ростова

В Ростове-на-Дону значительно увеличилось количество выпускников школ, получивших сто баллов на экзаменах. Как говорилось на встрече главы администрации города Алексея Логвиненко с выпускниками, это более сорока процентов от общего числа работ.

Всего в городе - 70 стобалльных работ по девяти предметам. Алексей Логвинеко назвал ребят, получивших такие высокие результаты, гордостью города.

- Ребята демонстрируют свои таланты и успехи и вне учебы. Например, Зоя Шамитько из лицея 50 при ДГТУ имеет золотой знак ГТО и первый спортивный разряд по плаванию, а Роман Алферов из классического лицея № 1 победил в региональном этапе WorldSkills Russia в номинации "веб-дизайна", - отметил глава администрации Ростова-на-Дону.

Выпускников ростовских школ зачисляют в самые престижные вузы страны. Так, Максим Величко из школы № 112 получил сертификат о праве быть зачисленным в Российский университет дружбы народов (РУДН). Но парень планирует поступить в Институт точной механики и оптики или в национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Арина Помазкова из гимназии № 45 также получила сертификат РУДН и именную стипендию, но девушка выбрала в итоге факультет журналистики Высшей школы экономики.

Алексей Логвиненко пожелал ребятам, чтобы сбылись все их мечты.

- Где бы вы не учились, мы ждем вас в родном городе. И готовы помочь в ваших начинаниях, - напутствовал он молодых людей, предложив создать Ассоциацию выпускников.

Она будет связующим звеном между ними, администрацией города и бизнес-сообществом. Актуален вопрос привлечения молодых специалистов к работе в ведущих ростовских компаниях. Он будет обсуждаться с Советом директоров Ростова-на-Дону. А в будущем году планируется проведение общегородской встречи выпускников школ.